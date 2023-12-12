Депутата ГД от Волгоградской области Олега Савченко задержали в Москве

Полиция задержала в Москве депутата Государственной думы РФ от Волгоградской области Олега Савченко, когда он ехал за рулем своего Mercedes. Телеграм-канал SHOT, ссылаясь на свои источники сообщает, что когда Савченко остановили, то он хотел оставить машину для разбирательств, чтобы успеть на пленарное заседание в Госдуму.

- Но вооруженные сотрудники преградили ему путь, «ощутимо толкнули» и пригрозили последствиями за неподчинение требованиям. Затем депутата отвезли в отдел Хорошево-Мневники, - указывает анонимный телеграм-канал.





В отделе депутат пробыл 1,5 часа, а потом его отпустили. Сообщается, что депутат направил обращения в Генпрокуратуру и ГУ МВД по Москве с просьбой рассмотреть нарушение его депутатской неприкосновенности.

Как стало известно V102.RU Олегу Савченко действительно пришлось побывать в московском отделе полиции. Вот только произошло это еще в октябре этого года.

По данным информагентства, в один из дней, когда депутат Госдумы направлялся на своей иномарке на очередное заседание, его остановили инспекторы столичного ГИБДД. Причиной, которую озвучили Савченко, были якобы номера на его автомобиле, которые числятся в базе ГИБДД как номера с угнанного авто. Несмотря на тот факт, что депутат предъявил полицейским удостоверение, ему все же пришлось ехать в отдел до выяснения обстоятельств. После проверки полицейские отпустили Олега Савченко, извинившись за инцидент.

Дубликатом номеров авто Савченко, как предполагает телеграм-канал, могли воспользоваться преступники, чтобы замести следы, поэтому госномер авто депутата и внесли в базу розыска.

Фото архив ИА «Высота 102» / SHOT