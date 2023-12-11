Происшествия

В Волгограде трое детей от 3 до 5 лет отравились угарным газом

Происшествия 11.12.2023 12:46
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11.12.2023 12:46


В Волгограде в отделение острых отравлений больницы №25 доставлены трое детей в возрасте от трех до пяти лет с диагнозом отравление угарным газом. По информации ИА «Высота 102», дети были доставлены из дома, расположенного в Тракторозаводском районе Волгограда в СНТ «Мичуринец».

По информации собственного источника информагентства, пострадавшие  – две трехлетние девочки и пятилетний мальчик. Предположительно, отравление наступило из-за неисправности печного отопления. 

В облздраве сообщают, что жизням детей в настоящее время ничего не угрожает. 

– Дети находятся в отделении острых отравлений 25-й больницы, угрозы жизни нет, состояние средней степени тяжести, – прокомментировали в профильном ведомстве. 

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