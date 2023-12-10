Волгоградские волейболистки подрубили «Красные крылья» из Таганрога

К домашнему этапу подопечные Александра Чернова подошли, располагаясь на шестом месте в турнирной таблице. Их оппонентки находились на строчку ниже. Всего в данной группе выступают восемь команд. Поэтому зрители, собравшиеся в ФОК «Авангард» и посетившие волейбольные баталии, имели все основания рассчитывать на положительные результаты «Волжаночки». И спортсменки их не подвели.
В повторной встрече «Красные крылья» cходу показали, что они настроены реабилитироваться за поражение. Возможно, что на волгоградский коллектив повлияло раннее начало матча — 10 часов утра. Большое количество ошибок было допущено волейболистками «Волжаночки», которыми с радостью воспользовался коллектив из Ростовской области. Гостьи достаточно неожиданно вышли вперед, выиграв первый сет со счетом 25:17.
Однако ответ волгоградских волейболисток не заставил себя долго ждать. Они перезарядили батарейки, отдохнули и снова взяли ситуацию на площадке под свой контроль. C таким же результатом - 25:17 завершилась и следующая партия, но уже в пользу «Волжаночки». В третьем сете, который получился весьма захватывающим по сценарию, интрига жила до последнего и лишь на тай-брейке хозяйки одержали викторию — 27:25. В четвертом отрезке сил больше осталось у волгоградок на финальный рывок - 25:13 в их пользу и 3:1 в матче. Таким образом, изначальные фавориты данного противостояния подтвердили свой статус двумя важными выигрышными результатами.
В пятом туре эти же команды встретятся друг с другом 23 и 24 декабря уже в Таганроге.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото: «Волжаночка-ГРАСС» VK.com