Волгоградские волейболистки подрубили «Красные крылья» из Таганрога





Волейболистки «Волжаночки — ГРАСС» удачно провели четвертый тур в Высшей лиге «Б» зоны «Центр», который прошёл в Волжском 9 и 10 декабря. Волгоградский клуб в родных стенах встречался с «Красными крыльями» из Таганрога и уверенно обыграл их в двух матчах — 3:0 и 3:1, сообщает V102.RU.





К домашнему этапу подопечные Александра Чернова подошли, располагаясь на шестом месте в турнирной таблице. Их оппонентки находились на строчку ниже. Всего в данной группе выступают восемь команд. Поэтому зрители, собравшиеся в ФОК «Авангард» и посетившие волейбольные баталии, имели все основания рассчитывать на положительные результаты «Волжаночки». И спортсменки их не подвели.В первом поединке волгоградки начали за здравие, оставив за собой стартовый сет 25:19. А вот во второй партии бело-зеленые заставили своих болельщиков понервничать. Гостьи оказали серьезное сопротивление и до последнего имели все шансы сравнять счет. Однако в решающий момент хозяйки собрались и вырвали важнейшую победу — 25:23. В третьей партии таганрогская молодежь также боролась из-за всех сил, но «Волжаночка» и тут праздновала успех — 25:20 и 3:0 в матче.Татьяна Шишебарова стала лучшей в составе бело-зеленых и получила специальный приз в качестве награды.В повторной встрече «Красные крылья» cходу показали, что они настроены реабилитироваться за поражение. Возможно, что на волгоградский коллектив повлияло раннее начало матча — 10 часов утра. Большое количество ошибок было допущено волейболистками «Волжаночки», которыми с радостью воспользовался коллектив из Ростовской области. Гостьи достаточно неожиданно вышли вперед, выиграв первый сет со счетом 25:17.Однако ответ волгоградских волейболисток не заставил себя долго ждать. Они перезарядили батарейки, отдохнули и снова взяли ситуацию на площадке под свой контроль. C таким же результатом - 25:17 завершилась и следующая партия, но уже в пользу «Волжаночки». В третьем сете, который получился весьма захватывающим по сценарию, интрига жила до последнего и лишь на тай-брейке хозяйки одержали викторию — 27:25. В четвертом отрезке сил больше осталось у волгоградок на финальный рывок - 25:13 в их пользу и 3:1 в матче. Таким образом, изначальные фавориты данного противостояния подтвердили свой статус двумя важными выигрышными результатами.В пятом туре эти же команды встретятся друг с другом 23 и 24 декабря уже в Таганроге.