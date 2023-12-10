Спорт

Волгоградские волейболистки подрубили «Красные крылья» из Таганрога

Спорт 10.12.2023 18:17
0
10.12.2023 18:17


Волейболистки «Волжаночки — ГРАСС» удачно провели четвертый тур в Высшей лиге «Б» зоны «Центр», который прошёл в Волжском 9 и 10 декабря. Волгоградский клуб в родных стенах встречался с «Красными крыльями» из Таганрога и уверенно обыграл их в двух матчах — 3:0 и 3:1, сообщает V102.RU.
 
К домашнему этапу подопечные Александра Чернова подошли, располагаясь на шестом месте в турнирной таблице. Их оппонентки находились на строчку ниже. Всего в данной группе выступают восемь команд. Поэтому зрители, собравшиеся в ФОК «Авангард» и посетившие волейбольные баталии, имели все основания рассчитывать на положительные результаты «Волжаночки». И спортсменки их не подвели.
 

В первом поединке волгоградки начали за здравие, оставив за собой стартовый сет 25:19. А вот во второй партии бело-зеленые заставили своих болельщиков понервничать.  Гостьи оказали серьезное сопротивление и до последнего имели все шансы сравнять счет. Однако в решающий момент хозяйки собрались и вырвали важнейшую победу — 25:23. В третьей партии таганрогская молодежь также боролась из-за всех сил, но «Волжаночка» и тут праздновала успех — 25:20 и 3:0 в матче.Татьяна Шишебарова стала лучшей в составе бело-зеленых и получила специальный приз в качестве награды.
 
В повторной встрече «Красные крылья» cходу показали, что они настроены реабилитироваться за поражение. Возможно, что на волгоградский коллектив повлияло раннее начало матча —  10 часов утра. Большое количество ошибок было допущено волейболистками «Волжаночки», которыми с радостью воспользовался коллектив из Ростовской области. Гостьи достаточно неожиданно вышли вперед, выиграв  первый сет со счетом 25:17.
 
Однако ответ волгоградских волейболисток не заставил себя долго ждать. Они перезарядили батарейки, отдохнули и снова взяли ситуацию на площадке под свой контроль. C таким же результатом - 25:17 завершилась и следующая партия, но уже в пользу «Волжаночки». В третьем сете, который получился весьма захватывающим по сценарию, интрига жила до последнего и лишь на тай-брейке хозяйки одержали викторию  — 27:25. В четвертом отрезке сил больше осталось у волгоградок на финальный рывок - 25:13 в их пользу и 3:1 в матче. Таким образом, изначальные фавориты данного противостояния подтвердили свой статус двумя важными выигрышными результатами.
 
В пятом туре эти же команды встретятся друг с другом 23 и 24 декабря уже в Таганроге.
 
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
 
Фото: «Волжаночка-ГРАСС» VK.com

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
10.12.2023 14:27
Спорт 10.12.2023 14:27
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.12.2023 18:45
Спорт 09.12.2023 18:45
Комментарии

0
Далее
Спорт
08.12.2023 18:17
Спорт 08.12.2023 18:17
Комментарии

0
Далее
Спорт
08.12.2023 08:41
Спорт 08.12.2023 08:41
Комментарии

0
Далее
Спорт
06.12.2023 09:00
Спорт 06.12.2023 09:00
Комментарии

0
Далее
Спорт
03.12.2023 19:12
Спорт 03.12.2023 19:12
Комментарии

0
Далее
Спорт
03.12.2023 14:31
Спорт 03.12.2023 14:31
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.12.2023 20:24
Спорт 02.12.2023 20:24
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.12.2023 11:33
Спорт 02.12.2023 11:33
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.11.2023 08:21
Спорт 30.11.2023 08:21
Комментарии

0
Далее
Спорт
29.11.2023 08:25
Спорт 29.11.2023 08:25
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.11.2023 21:15
Спорт 27.11.2023 21:15
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.11.2023 15:11
Спорт 27.11.2023 15:11
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.11.2023 14:33
Спорт 27.11.2023 14:33
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.11.2023 19:54
Спорт 26.11.2023 19:54
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:34
Родился и погиб в апреле: под Волгоградом увековечили память мобилизованного участника СВОСмотреть фотографии
20:35
В Волгограде определили нового главу регионального фонда капремонтаСмотреть фотографии
19:18
Написали Бастрыкину и Генпрокурору: в Волгограде жители выступили против признания их дома аварийнымСмотреть фотографииCмотреть видео
18:17
Волгоградские волейболистки подрубили «Красные крылья» из ТаганрогаСмотреть фотографии
17:02
В ЦПКиО Волгограда на морозе приготовили 180 кг пловаСмотреть фотографии
16:11
Волгоградцы выбирают для своих детей имена власти и высокого положенияСмотреть фотографии
15:37
В Волгограде рассказали о состоянии глотнувшего уксус малышаСмотреть фотографии
15:19
Льготу в 50% на оплату ЖКУ дали почетным волгоградцам, но не всемСмотреть фотографии
14:27
Волгоградский «Спартак» в Казани упустил лидерство мужской СуперлигиСмотреть фотографии
14:06
В домах волгоградцев выявили 650 случаев утечки газаСмотреть фотографии
12:58
Adidas и Reebok спустя год решили вернуться в Россию под новым брендомСмотреть фотографии
12:23
В Волгограде спасают двухлетнего малыша, выпившего уксусСмотреть фотографии
12:07
Под Волгоградом выставленный за дверь гость вооружился и отомстил обидчикуСмотреть фотографии
10:57
Вылечит не всех: кардиолог рассказала, кому из волгоградцев нельзя париться в банеСмотреть фотографии
10:18
В Волгоградской области сгорел дом из-за елочной гирляндыСмотреть фотографии
09:32
Под Волгоградом неуступчивый водитель покалечил женщинуСмотреть фотографии
08:49
Бесснежному Волгограду обещают только мороз и лютый ветерСмотреть фотографии
08:17
Под Волгоградом медработника осудили за фиктивную вакцинацию 80 человекСмотреть фотографии
21:09
Участникам СВО из Волгоградской области собрали новогодние посылкиСмотреть фотографии
20:14
В Волгограде до 200 тысяч выросла средняя сумма взятокСмотреть фотографии
19:43
Астраханцы с ребенком-инвалидом опасаются расправы от хозяина волгоградского автосалона «Аларм»Смотреть фотографии
18:45
Сначала дышали в спину. «Динамо-Синара» с крупным счетом проиграло «Ростов-Дону»Смотреть фотографии
17:34
В ЦПКиО Волгограда Дед Мороз ждет писем и стиховСмотреть фотографии
16:31
Власти в регионах РФ отказываются от новогодних трат и гулянийСмотреть фотографии
15:34
Бывает неясно: как волгоградские синоптики составляют прогнозы (и почему они иногда ошибаются)Смотреть фотографии
15:02
В очках и с крашеными волосами. В Волжском сутки ищут двух пропавших подростковСмотреть фотографии
14:28
На онлайн-суд волгоградцев представят 24 объекта реконструкции: списокСмотреть фотографии
13:14
Путин наградил хозяйственника и врача из Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:16
Бастрыкин взял на контроль ситуацию с ж/д переездом в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:50
В Камышине открыли «Парту Героя» в память о погибшем в СВО офицереСмотреть фотографии
 