Выборы президента РФ состоятся 17 марта

Совет Федерации принял постановление о назначении выборов президента России на 17 марта 2024 года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «Известия», документ был принят сегодня, 7 декабря, в ходе пленарного заседания и вступит в силу с момента официального опубликования.

Как подчеркнула Валентина Матвиенко, решением о дне выборов в Совете Федерации фактически дали старт кампании по выбору президента РФ.

– Предстоящие выборы без преувеличения можно назвать историческими. Они определяют вектор нашего развития, наш путь в переломный период, в крутое время тектонических изменений для всего человечества, – цитируют «Известия» главу Совета Федерации.

Фото: kremlin.ru