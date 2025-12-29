В Центральном районе Волгограда коммерсанты пытаются продать уникальный архитектурный объект, красующийся на многих открытках советского периода. С подачи бизнесменов нового хозяина ищет башня, возвышающаяся над жилым домом №25 на ул. им. В. И. Ленина, входящим в перечень объектов культурного наследия регионального назначения.

Реализуемая недвижимость включает в себя пять ярусов. На первом мансардном уровне расположена кухня и сан узел, на втором — гостиная, на третьем — спальня, на четвёртом — рабочий кабинет, на пятом — открытая смотровая площадка. Общая площадь помещений превышает 80 кв. метров.

- Формат этого пространства невозможно свести к категории. Это не типовые апартаменты и не стандартная коммерческая недвижимость. Ценность объекта — в его редкости. Подобных архитектурных и планировочных решений в Волгограде больше нет, — подчёркивается в размещённом объявлении.





Продавец предполагает, что уникальную башню можно использовать в качестве городской резиденции, пространства для закрытых встреч либо для работы и отдыха или же сдачи в премиальную аренду.

Владелец планирует расстаться с неотделанными помещениями всего за 23 млн рублей. Однако подчёркивает, что готов обсуждать цену с покупателями в индивидуальном порядке.

Отметим, дом №25 на ул. им. В. И. Ленина построен в 60-х годах по проекту архитекторов В.Е. Масляева, В. Щегловой, В. Шаповалова, М. Головина.

Фото: Зубарев Вячеслав, Госкаталог