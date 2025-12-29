Губернатор Андрей Бочаров почтил память жертв терактов 2013 года





29 декабря у здания железнодорожного вокзала Волгоград I прошла церемония, посвящённая памяти жертв терактов 12-летней давности. Губернатор Андрей Бочаров возложил цветы к мемориальной плите рядом с центральной входной группой, а также почтил погибших минутой молчания.

Напомним, 29 декабря 2013 года террорист-смертник подорвал себя на входе в вокзал. Тогда 18 человек скончались, а 25 получили тяжёлые увечья. На следующий день ещё одна смертница подорвала себя в троллейбусе №15. После второго теракта погибли 16 человек, а ещё 25 были ранены.

Фото: администрация Волгоградской области