Мультипликаторы создали мультик по рисункам ребенка из Волгоградской области

Общество 29.12.2025 10:00
0
29.12.2025 10:00
В Волгоградской области по рисункам участника конкурса ПАО «Волгоградэнергосбыта» мультипликаторы создали настоящий мультфильм. Как рассказали ИА «Высота 102» в компании, свои работы для оценки жюри представили в этом году 123 ребенка сотрудников организации.
– Традиция конкурса рисунков каждый год дополняется новыми задачами, поэтому юным дарованиям скучать не приходится. В этом году по условиям конкурса «Оживи свою сказку» дети должны были нарисовать не один, а целых пять рисунков, объединенных общими персонажами и сюжетом, – рассказали в «Волгоградэнергосбыте». – Фантазии девочек и мальчиков вспыхнули ярче праздничных фейерверков, подтверждая очевидную для каждого из родителей истину – как талантливы их дети!
Героями сказок в исполнении юных волгоградцев стали и традиционные Дед Мороз и Снегурочка, лесные зверушки, мультгерои, и изобретенные детьми компьютерные кракозябры, мумми–лошадки и даже крокодил-снегодил со снегобурашкой!
– Конкурсная комиссия долго выбирала, чья история круче. Про зайку, который не позволил другу-медвежонку в очередной раз проспать Новый год и показал, как надо его встречать? Про весёлых хомяков, объединившихся, чтобы нарядить елку и получить подарки? Про котенка, запутавшегося в новогодней гирлянде? – говорят организаторы конкурса. – В итоге подарки получили все 123 участника конкурса.
Мальчикам подарили настоящие футбольные мячи, а девочкам – наборы для создания украшений. Самые маленькие участники, были и такие, кому всего 2 года, получили книжки-развивашки.
А вот работы победителя конкурса – семилетнего Андрея, мама которого работает в Николаевском сбытовом участке энергокомпании – превратились в настоящий мультфильм. Стараниями мультипликаторов сказка про снеговиков ожила на экране.
«Концессии» на новогодних каникулах: как будут работать и куда звонить29.12.2025 13:12
Общество 29.12.2025 13:12
Новогоднюю ночь с легким морозцем без снега прогнозируют в Волгограде29.12.2025 12:49
Общество 29.12.2025 12:49
Новые «ловушки» для лихачей появились на дорогах Волгоградской области29.12.2025 12:18
Общество 29.12.2025 12:18
В Волгограде 43 ветерана СВО пополнили ассоциацию29.12.2025 12:03
Общество 29.12.2025 12:03
Мобильные офисы налоговой службы примут волгоградцев в январе: график работы29.12.2025 10:44
Общество 29.12.2025 10:44
В Волгограде в 2026 году подорожает проезд в речных трамвайчиках29.12.2025 10:35
Общество 29.12.2025 10:35
Мультипликаторы создали мультик по рисункам ребенка из Волгоградской области29.12.2025 10:00
Общество 29.12.2025 10:00
Путин утвердил днём памяти жертв геноцида советского народа 19 апреля29.12.2025 09:53
Общество 29.12.2025 09:53
В Волгограде утвердили праздничный график работы миграционной службы29.12.2025 09:42
Общество 29.12.2025 09:42
Московская компания сорвала обустройство пожарного пункта под Волгоградом29.12.2025 09:37
Общество 29.12.2025 09:37
Часть Урюпинска отключат от водоснабжения из-за аварии29.12.2025 09:28
Общество 29.12.2025 09:28
Губернатор Андрей Бочаров почтил память жертв терактов 2013 года29.12.2025 09:15
Общество 29.12.2025 09:15
Башню-наследие советских архитекторов пытаются продать за 23 млн в Волгограде29.12.2025 08:30
Общество 29.12.2025 08:30
В Минобороны сообщили о ликвидации за ночь 89 БПЛА29.12.2025 07:58
Общество 29.12.2025 07:58
В аэропорту Волгограда задерживается прибытие рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга29.12.2025 07:27
Общество 29.12.2025 07:27