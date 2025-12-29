Мультипликаторы создали мультик по рисункам ребенка из Волгоградской области





В Волгоградской области по рисункам участника конкурса ПАО «Волгоградэнергосбыта» мультипликаторы создали настоящий мультфильм. Как рассказали ИА «Высота 102» в компании, свои работы для оценки жюри представили в этом году 123 ребенка сотрудников организации.







– Традиция конкурса рисунков каждый год дополняется новыми задачами, поэтому юным дарованиям скучать не приходится. В этом году по условиям конкурса «Оживи свою сказку» дети должны были нарисовать не один, а целых пять рисунков, объединенных общими персонажами и сюжетом, – рассказали в «Волгоградэнергосбыте». – Фантазии девочек и мальчиков вспыхнули ярче праздничных фейерверков, подтверждая очевидную для каждого из родителей истину – как талантливы их дети!

Героями сказок в исполнении юных волгоградцев стали и традиционные Дед Мороз и Снегурочка, лесные зверушки, мультгерои, и изобретенные детьми компьютерные кракозябры, мумми–лошадки и даже крокодил-снегодил со снегобурашкой!

– Конкурсная комиссия долго выбирала, чья история круче. Про зайку, который не позволил другу-медвежонку в очередной раз проспать Новый год и показал, как надо его встречать? Про весёлых хомяков, объединившихся, чтобы нарядить елку и получить подарки? Про котенка, запутавшегося в новогодней гирлянде? – говорят организаторы конкурса. – В итоге подарки получили все 123 участника конкурса.

Мальчикам подарили настоящие футбольные мячи, а девочкам – наборы для создания украшений. Самые маленькие участники, были и такие, кому всего 2 года, получили книжки-развивашки.

А вот работы победителя конкурса – семилетнего Андрея, мама которого работает в Николаевском сбытовом участке энергокомпании – превратились в настоящий мультфильм. Стараниями мультипликаторов сказка про снеговиков ожила на экране.



