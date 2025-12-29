В аэропорту Волгограда задерживается прибытие рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга





29 декабря в Волгограде произошёл сбой в работе аэропорта. В воздушной гавани предупредили пассажиров о задержке прилётов некоторых авиарейсов из Москвы и Санкт-Петербурга.

С 10:45 на 12:55 отложен прилёт московского рейса № DP 6965 лоукостера «Победа». С 12:20 на 14:20 перенесено прибытие самолёта № 6971 этого же перевозчика.

Также с незначительной задержкой должен приземлиться в Волгограде рейс из Санкт-Петербурга DP 617. Он отложен на 15 минут до 9:30.

Отметим, о причинах задержки в настоящий момент не сообщается. Однако перед этим стало известно об ограничениях, введённых Росавиацией на использование воздушного пространства некоторых регионов центральной России. В частности, небо закрывалось над Калугой и Псковом.