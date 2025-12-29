Общество

Московская компания сорвала обустройство пожарного пункта под Волгоградом

Общество 29.12.2025 09:37
В Калаче-на-Дону оказалось сорвано обустройство современного пожарно-спасательного пункта. Подрядчик из Москвы за год не смог отладить работу по ремонту и переустройству складских помещений.

Подписанное между ГКУ ВО «3 отряд ПС» и компанией «РИКА ИНЖИНЕРИНГ» осенью 2024 года соглашение предусматривало создание в промзоне по адресу ул. 9 мая, д. 95 современных боксов для размещения пожарной техники за 33,4 млн рублей. Сдача объекта была запланирована на середину октября 2025 года, однако график оказался сорван.

Отставание заказчик заметил ещё в мае 2025 года и начал заваливать коммерсантов письмами с требованием увеличить количество рабочих на объекте, а также закупить необходимые стройматериалы. Однако даже пристальное внимание не помогло сдвинуть ситуацию с мёртвой точки. На середину декабря так и не произведена облицовка здания металлическим профилем, отделка складских помещений, не осуществлено обустройство потолка в теплогенераторной и санузлах, в административных помещениях не выполнена отделка плиткой, не произведён монтаж оконных откосов, межкомнатных дверей, сетей водоснабжения и водоотведения, не установлены входные двери.


15 декабря на долгострой нагрянула комиссия, однако застать рабочих ей так и не удалось. Экспертами установлено, что подрядчиком не исполнены обязательства на 15,3 млн рублей. На основании результатов проверки ГКУ ВО «3 отряд ПС» приняло решение расторгнуть контракт. Судя по всему, доводить до ума пожарно-спасательный пункт предстоит уже новой организации.

Фото: панорама Google

