Путин утвердил днём памяти жертв геноцида советского народа 19 апреля

Новая памятная дата будет отмечаться в России. Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении 19 апреля Дня памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Эта дата утверждена ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России». Изменения вступят в силу с 1 января 2026 года.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы РФ выступили с такой инициативой в ноябре 2025 года. Законодатели, которые внесли документ для рассмотрения, поясняли, что обсуждались разные даты, но в итоге было принято решение остановиться на 19 апреля, так как в этот день в 1943 году был опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР № 39, закрепивший впервые ответственность нацистских преступников и их пособников за зверства против мирных граждан.

Также 19 апреля законодатели предлагали ввести во всех регионах России ежегодную Общероссийскую минуту молчания.





