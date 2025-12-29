В Минобороны сообщили о ликвидации за ночь 89 БПЛА





В ночь с 28 на 29 декабря регионы России вновь подверглись налёту беспилотников. По данным Минобороны, атака отражена дежурными расчётами.

- В период с 23:00 мск 28 декабря до 7:00 мск 29 декабря дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 89 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, - сообщили в военном ведомстве.

Противник пытался повредить гражданскую инфраструктуру на территории семи субъектов РФ. Основной удар пришёлся на Брянскую область – здесь сбиты 49 дронов. Ещё 18 БПЛА ликвидированы в Новгородской области, 11 – над Адыгеей, 7 над Краснодарским краем, по 1 над Орловской, Ростовской и Смоленской областями. Кроме того, 1 смертоносный летательный аппарат сбит над акваторией Азовского моря.

Отметим, Волгоградскую область налёт обошёл стороной. В течение ночи опасность атаки БПЛА не объявлялась, однако на фоне атаки на регионы центральной России наблюдается задержка прилёта некоторых авиарейсов из Москвы и Санкт-Петербурга.

