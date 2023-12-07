Здравоохранение

Как онкопациенту пройти молекулярно-генетические исследования бесплатно?

Здравоохранение 07.12.2023 12:56
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07.12.2023 12:56


Согласно данным Счетной палаты РФ с января по сентябрь 2023 года молекулярно-генетические исследования (МГИ) в целях выявления онкологических заболеваний ни разу не были проведены в 19 регионах России.  Об этом сообщил Минздрав России, комментируя данные аналитической записки Счетной палаты (СП) о ходе исполнения бюджета ФОМС за девять месяцев 2023 года.
Между тем, молекулярно-генетические исследования (МГИ) в онкологии для подбора оптимального лечения и контроля за его эффективностью могут проводить российским пациентам в  медучреждениях любого региона РФ, а также в федеральных центрах.
- К сожалению, молекулярно-генетические исследования в соответствии с клиническими рекомендациями не выполняются пациентам в полном объеме или выполняется в качестве платных услуг, несмотря на то, что этот вид исследований включен в программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи. Их невыполнение является одним из дефектов в оказании медицинской помощи, который непосредственно оказывает влияние на качество лечения пациентов, - подчеркивает советник генерального директора страховой медицинской организации «Капитал МС» Алексей Старченко.
Для решения этой проблемы Федеральный Фонд ОМС недавно выделил дополнительный объем финансирования на проведение  МГИ - норматив объема на данную диагностику увеличен на 14,6%, или на 20,6 тысячи исследований в год. Применение  же по ОМС 20 таргетных препаратов станет возможным только при наличии заключения о проведении молекулярно-генетических исследований. Так в Фонде хотят решить проблему необоснованных назначений дорогостоящей терапии либо назначения лечения без проведения МГИ. 
-Во многом изменить ситуацию способны не только соответствующие управленческие решения со стороны организаторов здравоохранения, но и сами пациенты, которые должны знать о своих правах на проведение таких исследований и отстаивать их, - убежден Алексей Старченко.
Молекулярно-генетическое исследование (МГИ) является неотъемлемой частью обследования и лечения онкологических больных во всем мире. Причина появления любой опухоли – это генетические нарушения (мутации), возникшие в одной из миллиардов клеток человеческого организма. Они нарушают нормальную работу клеток, что приводит к их неконтролируемому и неограниченному росту, воспроизведению и распространению по организму - метастазированию. 
Одни мутации в разы увеличивают риск развития онкологических заболеваний, а другие определяют, каким будет лечение и план действий после его завершения. С одной стороны, такое исследование позволяет определить генетическую предрасположенность к появлению рака, а с другой исследовать уже появившуюся опухоль для выбора эффективной лекарственной терапии.
У молекулярно-генетических исследований есть четкие показания — когда и кому они рекомендованы. Так, например, МГИ и консультация врача-генетика в соответствии с клиническими рекомендациями обязательно проводятся всем женщинам с самым частым онкологическим диагнозом в мире - раком молочной железы (РМЖ):
- при отягощенном анамнезе (РМЖ у близких родственников до 50 лет);
- при подтверждении РМЖ в возрасте до 45 лет;
- при тройном негативном РМЖ в возрасте до 60 лет;
- при первичном множественном РМЖ;
- при РМЖ у мужчин.
Молекулярно-генетические исследования показаны и при других диагнозах, например:
- пациентам с аденокарциномой легкого — типом немелкоклеточного рака легкого;
- пациентам с раком ободочной кишки и ректосигмоидного отдела, меланомой кожи и слизистых оболочек при диагностировании метастазов;,
- при местно-распространенной неоперабельной или диссеминированной аденокарциноме желудка;
- пациентам с серозными и эндометриоидными карциномами яичников и маточных труб высокой степени злокачественности.
Пациенту необходимо знать, что направление на молекулярно-генетическое исследование оформляет врач-онколог по форме 057/у. Если в регионе нет лаборатории, которая проводит необходимый тест, исследование проводится в медицинских организациях других субъектов РФ, а также в федеральных медучреждениях.
Эксперты ОМС  рекомендуют пациентам не пренебрегать своими правами на получение этого вида исследований и в  случае отказов со стороны медицинских организаций в их проведении обращаться за помощью в свою страховую медицинскую организацию – ту, которая выдала полис ОМС. Если Вы, к примеру,  застрахованы в АСП ООО «Капитал МС» - Филиал в Волгоградской области, телефон контакт-центра  8-8442-55-01-65 с 8-00 до 18-00 с понедельника по пятницу, 8-800-100-81-02 (круглосуточно).
- Сами пациент не всегда знает свои права. И это наша работа - восстановить нарушенные права пациентов, обеспечить им качественное лечение. Поэтому, если вам отказывают в исследованиях,  – обращайтесь в свою страховую компанию. Страховое представитель всегда окажет помощь и сделает все возможное для восстановления прав пациента, – подчеркивает член рабочей группы по  развитию ОМС Всероссийского союза страховщиков Михаил Пушков. 


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