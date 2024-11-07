В Волгоградской области выявили 6 случаев заболевания вирусом Коксаки

В регионе с начала 2024 года и по состоянию на 6 ноября 2024 года зарегистрировано 6 случаев заболевания энтеровирусной инфекцией, возбудителем которой является вирус Коксаки. Об этом сообщили V102.RU в региональном управлении Роспотребнадзора в ответе на редакционный запрос.

В РПН пояснили, что инфекция у заболевших протекала преимущественно в легких формах.

- По каждому случаю регистрации заболевания проводится полный комплекс противоэпидемических мероприятий. Очагов групповой заболеваемости в детских образовательных организациях Волгоградской области, в том числе связанных с посещением Турции, на сегодняшний день не зарегистрировано, - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, ранее федеральные СМИ сообщали о случаях выявления вируса Коксаки в том числе у вернувшихся из Турции россиян. Данный вирус относится к группе инфекций, передающихся водным, контактно-бытовым и воздушно-капельным путем, а разновидностей энтеровирусов большое количество.

Около половины заболевших переносят инфекцию бессимптомно. У другой половины внезапно появляется лихорадка, мышечные и головные боли, боль в горле, тошнота, болевые ощущения в животе.

Вирус Коксаки А проявляется высыпанием на коже, стоматитом и герпангиной, конъюктивитом, диареей и ладе менингитом. Вирусы Коксаки В поражают сердце, печень, плевру, поджелудочную. Большинство заболевших – это дети до 15 лет. Всем известная комбинация симптомов «рука-нога-рот» может быть вызвана вирусами Коксаки А5, А9, А10, А16, В1, В3.

У таких пациентов обнаруживают болезненные пузырьки в полости рта, на задней стенке горла, на ладонях и подошвах стоп, реже – на задней поверхности голеней.

В РПН подчеркнули, что специфического лечения и специфической профилактики заболевания энтеровирусной инфекции не существует. Надо соблюдать обычные меры личной гигиены, а в случае ухудшения самочувствия, появления температуры, кашля, насморка, боли в горле, сыпи, жидкого стула, в том числе и при возвращении из курортных стран, надо немедленно обращаться к врачу.