Здравоохранение

РПН: миллион жителей Волгоградской области привили от гриппа

Здравоохранение 06.11.2024 07:49
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06.11.2024 07:49


1 миллион 35 тысяч жителей региона получили прививку от гриппа этой осенью. Об этом сообщили V102.RU в управлении РПН по Волгоградской области.
Между тем, пока в регионе не выявлено ни одного случая этого заболевания. По результатам лабораторного мониторинга в области одномоментно циркулируют различные вирусы негриппозной этиологии – риновирусы (с наибольшей частотой), парагрипп, аденовирус, бокавирус.
При этом количество заболевших острыми респираторными инфекциями снизилось по сравнению предыдущей неделей на 7%. В  том числе  в детских группах населения: среди детей дошкольного возраста 3-6 лет – на 7%, 7-14 лет – на 17%.
Также количество случаев COVID-19, который протекает с похожими на  ОРВИ симптомами, снизилось в сравнении с предыдущей неделей на 29%.


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