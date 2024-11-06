РПН: миллион жителей Волгоградской области привили от гриппа





1 миллион 35 тысяч жителей региона получили прививку от гриппа этой осенью. Об этом сообщили V102.RU в управлении РПН по Волгоградской области. 1 миллион 35 тысяч жителей региона получили прививку от гриппа этой осенью. Об этом сообщили V102.RU в управлении РПН по Волгоградской области.

Между тем, пока в регионе не выявлено ни одного случая этого заболевания. По результатам лабораторного мониторинга в области одномоментно циркулируют различные вирусы негриппозной этиологии – риновирусы (с наибольшей частотой), парагрипп, аденовирус, бокавирус.При этом количество заболевших острыми респираторными инфекциями снизилось по сравнению предыдущей неделей на 7%. В том числе в детских группах населения: среди детей дошкольного возраста 3-6 лет – на 7%, 7-14 лет – на 17%.Также количество случаев COVID-19, который протекает с похожими на ОРВИ симптомами, снизилось в сравнении с предыдущей неделей на 29%.