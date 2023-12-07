Расследования

ФСБ в Волгограде вышла на след четверых пособников ВСУ: видео

Расследования 07.12.2023 09:40
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07.12.2023 09:40

Управление ФСБ России по Волгоградской области объявило официальное предостережение о недопустимости совершения госизмены четырем местным жителям, сообщает V102.RU. 

— Установлено, что волгоградец посредством личного телефона вышел на связь с одним из подразделений ВС Украины с целью оказания ему помощи, в том числе путем участия в боевых действиях на стороне ВСУ, — пояснили информагентству в областном управлении ФСБ России. — Оперативниками УФСБ была пресечена противоправная деятельность уроженки Волгограда, которая посредством популярной соцсети вступила в диалог с пользователем, выдающим себя за президента Украины. Убежденная в том, что ведет переписку с главой государства, женщина заявила о поддержке ВСУ и осуществила несколько денежных переводов в адрес собеседника.



Как уточнили в силовом ведомстве, еще одна волгоградка пыталась перевести деньги в адрес киевского благотворительного фонда, являющегося крупнейшей организацией, которая обеспечивает вооруженные силы и военизированные формирования Украины. При этом средства, направленные двумя волгоградками на счет представителей противника, не поступили.

— В результате ОРМ сотрудники управления установили жителя Волгограда, выразившего намерения выехать на территорию Украины с целью участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Своим желанием мужчина поделился по телефону со знакомой — гражданкой Украины, — добавили в региональном управлении ФСБ РФ. 


С учетом того, что указанными российскими гражданами замысел не был доведен до логического завершения или в процессе совершаемых действий они не осознавали наносимый государству урон, им объявлено официальное предостережение. Повторные попытки совершить противоправную деятельность неотвратимо приведут их к уголовной ответственности.


УФСБ России по Волгоградской области предупреждает о неизбежности законного наказания за государственную измену. 

Видео: УФСБ России по Волгоградской области

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