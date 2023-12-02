Руководитель движения «Молодой десант» в Волгограде Павел Котляров выпустил видео с требованием проверить поп-исполнителя Xolidayboy за пропаганду ЛГБТ* и дискредитацию российской армии. Ранее с требованием запретить концерт певца в Волжском выступил волгоградский доброволец из зоны СВО.

На видео Павел Котляров рассказал предысторию конфликта, затронул тему переноса концерта с 19 ноября на 3 декабря и выразил надежду, что выступление артиста, запланированное на завтра в Волжском, все-таки отменят.

Ролик Котлярова содержит короткую вставку, на которой 23-летний уроженец Севастополя Иван Минаев, больше известный как Xolidayboy, предстает в макияже. После этого в кадре снова появляется руководитель патриотического движения и требует правоохранительные органы проверить исполнителя на дискредитацию вооруженных сил России и пропаганду ЛГБТ*.

Фанаты Xolidayboy буквально штурмуют организаторов с вопросом о возможной отмене завтрашнего концерта, который должен состояться в клубе VS CLUB в Волжском в 20.00.

На официальном сайте Kassir.ru после переноса концерта на 3 декабря было опубликовано следующее сообщение:

— Уважаемые зрители! Мероприятие «Xolidayboy в Волгограде», запланированное к проведению 19 ноября 2023, 20:00, на площадке KULTURA concert hall, перенесено на 3 декабря 2023, 20:00. Место проведения остается прежним. Все приобретенные билеты действительны на новую дату.





В свою очередь представители площадки KULTURA concert hall, расположенной в Волгограде, опровергли проведение у них выступления популярного певца. Уточняется, что завтра в KULTURA concert hall запланирован концерт 18-летнего исполнителя молодежного хита «Венера-Юпитер» Ивана Дмитриенко.

В соцсетях VS CLUB администраторы продолжают хранить молчание на вопросы волгоградцев, состоится ли завтрашний перформанс. Примечательно, что представитель организатора BW BOOKING не подтвердил, но и не опровергнул информацию о возможной отмене выступления Xolidayboy, призвав следить за информацией в официальных группах.

Напомним, что добровольца СВО, потребовавшего отменить выступление Xolidayboy, который по мнению волгоградца, оказывает тлетворное влияние на подрастающие умы, поддержала директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. После этого, по информации организаторов, Иван Минаев неожиданно заболел и его концерт в Волжском пришлось перенести на начало декабря.

Интересно, что буквально на днях Верховный суд РФ признал международное общественное движение ЛГБТ* экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России.

Видео: «Молодой десант» / t.me

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