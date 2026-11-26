



Социальные сети давно стали для жителей Волгоградской области не просто развлечением, а одним из главных источников новостей. В городских сообществах и популярных пабликах люди узнают о событиях в регионе, изменениях в законодательстве и важных инициативах. Однако вместе с ростом аудитории интернет-площадок растёт и число недостоверных публикаций, слухов и мошеннических схем. В такой ситуации особенно важно понимать, каким источникам можно доверять.

Что такое госпаблики и зачем они нужны

Госпаблики – это официальные страницы органов государственной власти и государственных учреждений в социальных сетях. Их легко узнать по специальному знаку подтверждения: он означает, что сообщество прошло необходимую проверку и действительно принадлежит соответствующей государственной организации. В отличие от анонимных пабликов, где нередко распространяются слухи, предположения и непроверенные сведения, госпаблики публикуют информацию из первоисточника. Публикации размещают непосредственно представители учреждений, которые несут ответственность за достоверность материалов.

Госпаблики выполняют и ещё одну важную функцию – помогают защитить пользователей от интернет-мошенников. Злоумышленники нередко создают сообщества, которые внешне копируют известные официальные страницы, чтобы ввести людей в заблуждение или организовать фиктивный сбор денег. При этом получить официальный статус «Госорганизация» в социальной сети «ВКонтакте» можно только после обязательного подтверждения через портал «Госуслуги». Это делает подделку практически невозможной.

Масштаб и охват

В настоящее время в Волгоградской области работает около 5000 официальных страниц органов власти и государственных учреждений. Совокупная аудитория этих площадок составляет уже 3,7 млн подписчиков. Для региона с населением около 2,5 млн человек это означает, что госпаблики охватывают значительную часть жителей, включая тех, кто активно пользуется социальными сетями.

Одно из главных достоинств госпабликов – возможность прямого взаимодействия. Через официальные страницы жители могут связаться с учреждениями, рассказать о существующих проблемах, задать актуальные вопросы и получить на них ответы. Это сокращает дистанцию между человеком и властью и делает работу государственных структур более открытой.

– Госпаблики сокращают дистанцию между человеком и властью, позволяя решать проблемы в режиме реального времени. Это верифицированное и безопасное пространство для конструктивного диалога, – подчеркивает руководитель ЦУР региона Олег Егорушин.

Развитие сети госпабликов входит в комплексную работу по выполнению задач, поставленных губернатором Андреем Бочаровым. Глава региона неоднократно отмечал важность учёта мнения жителей Волгоградской области при принятии управленческих решений и воплощении долгосрочных проектов. Официальные страницы государственных организаций в социальных сетях выступают одним из инструментов такого взаимодействия.

Что это значит для жителей

Для пользователей госпаблики – это, прежде всего, надёжный источник информации. Читая официальную страницу, человек может быть уверен, что получает актуальные и достоверные данные, а не слухи и домыслы.

Кроме того, это возможность оперативно взаимодействовать с представителями власти и влиять на решение вопросов, волнующих жителей региона. В условиях, когда социальные сети становятся всё более значимой частью повседневной жизни, такие проверенные каналы коммуникации приобретают особую ценность.