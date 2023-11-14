Общество

Боец СВО требует отменить концерт тиктокера Xolidayboy в Волгограде

Общество 14.11.2023 15:56
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14.11.2023 15:56


Доброволец СВО и организатор движения «Молодой десант» на новых территориях призвал власти отменить запланированный на ноябрь концерт исполнителя Ивана Минаева (он же Ржевский), известного под сценическим псевдонимом Xolidayboy в Волгоградской области. Как сообщает V102.RU, к требованиям военнослужащего присоединилась член Общественной палаты России Екатерина Мизулина. 



— В мой родной город Волгоград едет известный исполнитель Иван Ржевский (Xolidayboy). Хочу высказать свою позицию и поддержать Симферополь и Ялту. Попросить власти отменить концерты данного человека. Он снимает видео, говорит, что он украинец и закусывает сало. Красит стрелки, губы и говорит молодежи, что это нормально. Наша страна придерживается традиционных ценностей. Мы не хотим видеть таких людей в нашем городе, — высказался 22-летний доброволец.

Как рассказал в телефонном разговоре с журналистом V102.RU руководитель движения «Молодой десант» в Волгограде Павел Котляров, на видео записан его соратник, который с мая этого года находится в зоне проведения СВО. 

— Узнали, что в Волжском 19 ноября в VS Club запланирован концерт Xolidayboy и решили поддержать жителей Крыма и севастопольцев (имеется в виду срыв концертов исполнителя, о которых ранее сообщал Telegram-канал SHOT). СВО этот Xolidayboy не поддерживает, в своих видео пропагандирует нетрадиционные ценности. Обратились за помощью к Мизулиной, нас услышали, — говорит Котляров. — Сейчас отбиваемся от хейта, который выплескивают в Сети сторонники певца, в том числе и лица, относящиеся к ЛГБТ-сообществу.  

В свою очередь директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выложили в своем Telegram-канале видео с призывом волгоградца. 

— Доброволец, находящийся на СВО, записал видеообращение с требованием отмены концерта исполнителя Xolidayboy в Волгограде. Солидарна с его позицией. Примечательно, что концерт назначен на дату начала Сталинградской стратегической наступательной операции «Уран» в годы Великой Отечественной войны. 

Из открытых источников известно, что 23-летний уроженец Севастополя Иван Минаев (Xolidayboy) первую популярность обрел, снимая ролики в TikTok. Он выстроил себе образ, используя макияж, цветные линзы и накрашенные ногти. Следующим шагом молодого человека стала музыкальная карьера. Его видео на одну из самых известных песен «Моя Хулиганка» набрало 27 миллионов просмотров. 

Запланированный на 19 ноября большой сольный концерт готов принять VS Club в Волжском. Стоимость билетов варьируется от 2200 до 6500 рублей. 

Видео: Екатерина Мизулина / t.me 

Скриншот: видео Xolidayboy / youtube.com 

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