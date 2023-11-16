Концерт Xolidayboy в Волжском сорвался после возмущения бойцов СВО

В городе Волжском Волгоградской области отменили концерт Xolidayboy после возмущения участников специальной военной операции. Информация об этом появилась сегодня в группе ночного клуба, на площадке которого планировалось выступление 19 ноября.

Представители VS Club ссылаются в своем сообщении на организаторов мероприятия.

– Появилась информация от представителей организации концерта – запланированное мероприятие на 19.11.2023 Холидебой не состоится, – дословно говорится в сообщении. – Всю полную информацию завтра организаторы выложат вечером.

Отметим, что до сих пор билеты на выступление тиктокера в Волжском можно свободно приобрести через онлайн-операторов. Представители kassir.ru сообщили ИА «Высота 102», что на данный момент им не поступало информации об отмене концерте.

Редакция информационного агентства направил запрос продюсеру с просьбой уточнить информацию. К слову на его сайте также сведений об отмене концерта не оказалось.

Участник СВО из Волгоградской области, напомним, записал видео, на котором заявил, что новомодному исполнителю и тиктокеру не место в регионе из-за его проукраинских настроений и сексуальных наклонностей.

Фото: Xolidayboy / VK.com