Концерт захворавшего певца Xolidayboy в Волжском перенесли на декабрь

Организаторы концерта 23-летнего уроженца Севастополя Ивана Минаева, больше известного как Xolidayboy, сообщили о переносе выступления артиста в Волжском Волгоградской области на начало декабря, сообщает V102.RU. Ранее с критикой популярного исполнителя выступил доброволец СВО из Волгограда и организатор движения «Молодой десант» на новых территориях.

— Друзья, в связи с состоянием здоровья артиста, наш концерт переносится на две недели позже — 3 декабря, 20.00. Ивану уже лучше, он пошел на поправку, остается совсем немного для полного выздоровления. И наш концерт обязательно состоится в «VS CLUB», — сообщили организаторы. — С вероятностью 97% будет солд-аут.

Накануне в официальной группе ночного клуба в Волжском, где должен пройти концерт Ивана Минаева, появилась информация об отмене выступления, запланированного на 19 ноября.





В свою очередь представители kassir.ru клятвенно уверяли, что никакими сведениями об отмене не обладают. Однако сегодня на афише вместо прежней даты стоит уже новая — 3 декабря. Причем на сайте нет никакой информации о переносе концерта.

Напомним, что добровольца СВО, потребовавшего отменить выступление Xolidayboy, который по мнению волгоградца, оказывает тлетворное влияние на подрастающие умы, поддержала директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Фото: Xolidayboy / vk.com

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