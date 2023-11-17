Общество

Концерт захворавшего певца Xolidayboy в Волжском перенесли на декабрь

Общество 17.11.2023 11:13
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17.11.2023 11:13


Организаторы концерта 23-летнего уроженца Севастополя Ивана Минаева, больше известного как Xolidayboy, сообщили о переносе выступления артиста в Волжском Волгоградской области на начало декабря, сообщает V102.RU. Ранее с критикой популярного исполнителя выступил доброволец СВО из Волгограда и организатор движения «Молодой десант» на новых территориях. 

— Друзья, в связи с состоянием здоровья артиста, наш концерт переносится на две недели позже — 3 декабря, 20.00. Ивану уже лучше, он пошел на поправку, остается совсем немного для полного выздоровления. И наш концерт обязательно состоится в «VS CLUB», — сообщили организаторы. — С вероятностью 97% будет солд-аут. 

Накануне в официальной группе ночного клуба в Волжском, где должен пройти концерт Ивана Минаева, появилась информация об отмене выступления, запланированного на 19 ноября. 



В свою очередь представители kassir.ru клятвенно уверяли, что никакими сведениями об отмене не обладают. Однако сегодня на афише вместо прежней даты стоит уже новая — 3 декабря. Причем на сайте нет никакой информации о переносе концерта. 

Напомним, что добровольца СВО, потребовавшего отменить выступление Xolidayboy, который по мнению волгоградца, оказывает тлетворное влияние на подрастающие умы, поддержала директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. 

Фото: Xolidayboy / vk.com 

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