Волгоградского альфонса-«удаленщика» осудят в Астрахани





Суд Астрахани рассмотрит уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Волгограда, уличенного в обмане юной астраханки. Очаровав девушку в социальных сетях и затуманив ее рассудок обещаниями отвести под венец, волгоградец в итоге пропал, прихватив без малого 200 тысяч.

Следователями по расследованию IT-преступлений СУ УМВД России по городу Астрахани сегодня было завершено расследование уголовного дела по ч.2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

– Познакомившись с одинокой астраханкой, волгоградец на протяжении пяти месяцев общался с ней, в том числе по телефону. Мужчина уверил потерпевшую в искренности своих чувств и намерении зарегистрировать в скором времени брак. Иногда он передавал трубку женщине, которую представлял девушке будущей свекровью. Астраханка не сомневалась в серьезности намерений фигуранта. Они даже договорились о дате знакомства с родителями, – сообщает «Астрахань 24» со ссылкой на УМВД России по Астрахани.

Накануне знакомства суженый позвонил астраханке с дурной новостью, сообщив, что попал в ДТП и получил травмы. На лечение у своей «будущей жены» волгоградец попросил в долг 198 тысяч рублей. И девушка выполнила эту просьбу.

Далее события развивались уже по известному сценарию: получив деньги, мужчина перестал заходить в социальную сеть и отвечать на телефонные звонки.

– В целях возмещения ущерба потерпевшей следователями наложен арест на автомобиль обвиняемого. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Подобное деяние может наказываться лишением свободы на срок до пяти лет, – сообщают астраханские журналисты.