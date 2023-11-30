Волгоградская учительница перевела миллион мошенникам, спасая школу

Мошенники обманули учительницу в Волгограде почти на 1 миллион рублей, которые она перечислила, думая, что спасает школу от аферистов. Как сообщили V102.RU в УМВД Волгограда, женщине в мессенджере поступил звонок якобы от куратора Минобрнауки РФ, который сообщил, что сведения о банковских счетах школы стали известны аферистам.

Собеседник убедил женщину в том, что для защиты счетов от мошенников ей необходимо перевести деньги на некие «безопасные счета». Учительница в общей сложности перевела им почти миллион рублей, из которых 465 тысяч рублей взяла в кредит, а остальная часть суммы - ее личные сбережения.

К сожалению, только после этого женщина решилась позвонить своему руководству, которое сообщило, что из Минобрнауки с ними никто не связывался.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Злоумышленников ищут.