Волгоградка подожгла дом соседки из-за ревности

Происшествия 24.11.2023 13:04
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24.11.2023 13:04
Полицейские раскрыли поджог дома, в котором подозревается 47-летняя волгоградка. Как рассказали V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, ночью 22 ноября в Краснооктябрьском районе загорелся частный дом, принадлежащий 44-летней женщине. Огнем были уничтожены часть пристройки, мебель и пластиковое окно. Эксперты выяснили, что причиной пожара стал поджог.Правоохранители вышли на след соседки, которая созналась в содеянном. Поджигательница рассказала, что была недовольна тем, что её супруг и соседка часто общаются. Она проникла на территорию домовладения женщины, и с помощью зажигалки подожгла картонные коробки, лежащие в пристройке к дому, после чего скрылась.
Ревнивой волгоградке грозит лишение свободы на срок до 5 лет.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
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