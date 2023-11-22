Происшествия

Водитель иномарки скрылся после наезда на двух девушек в Волгограде

Происшествия 22.11.2023 10:17
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22.11.2023 10:17


Сотрудники Госавтоинспекции разыскали и задержали 36-летнего водителя, который сбил двоих пешеходов в Дзержинском районе Волгограда и скрылся. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, ДТП произошло накануне в 18:30 напротив дома №40 по ул. Землячки.

По предварительным данным, водитель Toyota Camry не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на двух 20-летних девушек, которые переходили проезжую часть дороги на разрешающий сигнал светофора. Им понадобилась медицинская помощь.

- Водитель скрылся с места ДТП, но был разыскан и задержан экипажем Госавтоинспекции, - уточнили в главке.

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