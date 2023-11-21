Волгоградца обманула фальшивая проститутка из Коломны

Полицейские задержали 22-летнего жителя Коломны Московской области, который притворился проституткой и обманул клиента из Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, 25-летний волгоградец решил воспользоваться сайтом интим-услуг и лишился более 40 тысяч рублей, так и не получив желаемого.

Установлено, что сайт с объявлениями о предоставлении услуг сексуального характера в разных регионах России создал житель Коломны. В анкетных данных девушек он использовал скаченные из сети фотографии.

- Сначала он общался с клиентами от имени девушек, имитируя женский голос. После того, как получал предоплату, перезванивал, представляясь владельцем салона, и сообщал, что из-за действий гражданина произошел технический сбой в системе, угрожал проблемами и распространением порочащих сведений и требовал перевести еще денег, - рассказали в главке.

Возбуждено уголовное дело. Оперативники устанавливают причастность задержанного к совершению других аналогичных преступлений.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области