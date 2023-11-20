Сборная России забила первые три гола в матче с Кубой

Спорт 20.11.2023 20:10
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20.11.2023 20:10
Иван Обляков стал автором первого гола в матче России и Кубы, который в эти минуты проходит на Волгоград Арене. Ворота сборной гостей полузащитник сборной РФ поразил на 25-й минуте с подачи Александра Головина. Трибуны ответили взрывом эмоций.
Болельщики гнали российскую команду вперед, и второй гол не заставил себя ждать. На сей раз отличился капитан сборной РФ Александр Головин. Ему удачно дал пас Иван Обляков.
Третий гол в первой половине матча исполнил Антон Миранчук.
Игра проходит при полном преимуществе российской команды.
Спортивный обозреватель Иван Тюгаев и фотограф ИА «Высота 102» Павел Мирошкин находятся на стадионе. Обо всем самом интересном мы рассказываем в онлайн-трансляции.
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