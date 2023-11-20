Происшествия

Ростовские болельщики зажгли файер на Мамаевом кургане в Волгограде ради соцсетей

Происшествия 20.11.2023 18:07
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20.11.2023 18:07


Стали известны подробности о происшествии на Мамаевом кургане в Волгограде, где неизвестные подожгли файер напротив скульптуры «Родина-мать зовет!», сообщает V102.RU. 

Нарушителем оказался житель Ростовской области. Видимо мужчина забыл, что на главной высоте России, где он решил выдать свой никому не нужный перформанс, во время Сталинградской битвы происходили одни из самых ожесточенных боев. 

— Приехал посмотреть футбол вместе с дочерью и другом. Решили подняться к подножию «Родины-матери». Мужчина захотел таким незамысловатым образом попасть в историю. Зажег файер на фоне монумента — захотелось ему именно такую фотографию. Потом вошли во вкус. Стали видео записывать для соцсетей, — пояснил собственный источник. 

В ГУ МВД России по Волгоградской области пока никак не прокомментировали ситуацию.  

Напомним, что сегодня, 20 ноября, неизвестные зажгли файер на территории памятника-ансамбля. По сведениям «Высоты 102» нарушителей оперативно задержали. 

Это не первый эксцесс у подножия скульптуры «Родина-мать зовет!». В июле турист из Майкопа штурмовал монумент в Волгограде из-за тайного желания, а в середине марта прорвавшийся на Мамаев курган мотоциклист планировал совершить поджог.  

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