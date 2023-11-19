Волгоградка, переходившая дорогу на красный, попала в реанимацию

Происшествия 19.11.2023 12:36
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19.11.2023 12:36
В волгоградской больнице №25 спасают женщину, которая накануне попала под колеса «семерки». Как сообщили V102.RU в облздраве, 53-летняя волгоградка находится в реанимации в тяжелом состоянии.Напомним, ДТП случилось вечером 18 ноября в Краснооктябрьском районе. Женщина переходила регулируемый пешеходный переход на запрещающий, красный сигнал светофора и попала под колеса «семерки». Момент трагедии сняли видеокамеры.
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