Врачи рассказали о состоянии попавших в реанимацию после взрыва волгоградцев

Двое мужчин, пострадавших в результате взрыва и последующего пожара на заводе «Форте Пром Стил ГмбХ» в Красноармейском районе Волгограда, пережили ночь в реанимации ожогового центра, сообщает V102.RU.
— Пациенты продолжают лечение в реанимационном отделении больницы № 25, — пояснили информагентству в комитете здравоохранения Волгоградской области. — Врачи оценивают состояние пациентов как тяжелое.
Напомним, взрыв на заводе по производству алюминиевых радиаторов отопления произошел накануне около 17.00. Пожар тушили почти четыре часа. По данным мэрии Волгограда, причиной ЧП стало воспламенение скопления алюминиевой пыли в одном из помещений предприятия. Площадь горения составила около 20 «квадратов». Прокуратура региона взяла на контроль расследование происшествия.
Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»
Еще по теме:
На юге Волгограда произошел взрыв на заводе, есть пострадавшие
Опубликовано видео с места взрыва на заводе радиаторов в Волгограде
В мэрии Волгограда назвали предварительную причину ЧП на заводе