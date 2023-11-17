Общество

Врачи рассказали о состоянии попавших в реанимацию после взрыва волгоградцев

Общество 17.11.2023 09:30
0
17.11.2023 09:30


Двое мужчин, пострадавших в результате взрыва и последующего пожара на заводе «Форте Пром Стил ГмбХ» в Красноармейском районе Волгограда, пережили ночь в реанимации ожогового центра, сообщает V102.RU.

— Пациенты продолжают лечение в реанимационном отделении больницы № 25, — пояснили информагентству в комитете здравоохранения Волгоградской области. — Врачи оценивают состояние пациентов как тяжелое.

Напомним, взрыв на заводе по производству алюминиевых радиаторов отопления произошел накануне около 17.00. Пожар тушили почти четыре часа. По данным мэрии Волгограда, причиной ЧП стало воспламенение скопления алюминиевой пыли в одном из помещений предприятия. Площадь горения составила около 20 «квадратов». Прокуратура региона взяла на контроль расследование происшествия.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

Еще по теме: 

На юге Волгограда произошел взрыв на заводе, есть пострадавшие

Опубликовано видео с места взрыва на заводе радиаторов в Волгограде

В мэрии Волгограда назвали предварительную причину ЧП на заводе

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
17.11.2023 10:31
Общество 17.11.2023 10:31
Комментарии

0
Далее
Общество
17.11.2023 09:03
Общество 17.11.2023 09:03
Комментарии

0
Далее
Общество
17.11.2023 08:42
Общество 17.11.2023 08:42
Комментарии

0
Далее
Общество
17.11.2023 07:57
Общество 17.11.2023 07:57
Комментарии

0
Далее
Общество
16.11.2023 21:23
Общество 16.11.2023 21:23
Комментарии

0
Далее
Общество
16.11.2023 20:20
Общество 16.11.2023 20:20
Комментарии

0
Далее
Общество
16.11.2023 19:11
Общество 16.11.2023 19:11
Комментарии 0

0
Далее
Общество
16.11.2023 18:50
Общество 16.11.2023 18:50
Комментарии

0
Далее
Общество
16.11.2023 18:40
Общество 16.11.2023 18:40
Комментарии

0
Далее
Общество
16.11.2023 17:30
Общество 16.11.2023 17:30
Комментарии

0
Далее
Общество
16.11.2023 16:28
Общество 16.11.2023 16:28
Комментарии

0
Далее
Общество
16.11.2023 16:03
Общество 16.11.2023 16:03
Комментарии 0

0
Далее
Общество
16.11.2023 15:57
Общество 16.11.2023 15:57
Комментарии

0
Далее
Общество
16.11.2023 15:06
Общество 16.11.2023 15:06
Комментарии

0
Далее
Общество
16.11.2023 13:58
Общество 16.11.2023 13:58
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:31
Андрей Бочаров поздравил двух новых почетных граждан Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:21
В Волгограде легковушка протаранила машину ДПС. Автомобиль въехал в столбСмотреть фотографии
09:30
Врачи рассказали о состоянии попавших в реанимацию после взрыва волгоградцевСмотреть фотографии
09:03
Снег и морозы до -7 прогнозируют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:42
«Сказали, все сгнило»: в бывшей общаге «Химпрома» в Волгограде не начался отопительный сезонСмотреть фотографииCмотреть видео
08:35
Сборная Кубы прилетает 17 ноября в ВолгоградСмотреть фотографии
07:57
В Волгограде увековечили память погибшего на СВО Михаила ШабаеваСмотреть фотографии
07:14
В Волгоградской области рухнули цены на зерноСмотреть фотографии
06:16
Почти 1 миллиард рублей собрали в волгоградский фонд помощи СВОСмотреть фотографии
21:58
В реанимации спасают двоих работников волгоградского завода «Форте»Смотреть фотографии
21:23
В день матча России и Кубы в Волгограде назначили две допэлектричкиСмотреть фотографии
21:00
В Волгограде ликвидировали пожар на заводе «Форте»Смотреть фотографии
20:48
Рыжую волгоградку разыскивают с 7 ноябряСмотреть фотографии
20:20
Сергей Галанин и «СерьГа» выступят на «RT.Док: Время героев» в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:04
Участие в СВО учтут при поступлении в колледжиСмотреть фотографии
19:40
В Волгоградской области дешевые яйца подорожали до 90 рублейСмотреть фотографии
19:32
Пострадавших при ЧП на заводе Волгограда доставили в ожоговый центрСмотреть фотографии
18:51
В Астрахани обрушились два подъезда 5-этажки. Под завалами ищут людейСмотреть фотографии
18:50
Закон о запрете телефонов в школах в первом чтении приняли депутаты ГДСмотреть фотографии
18:40
На юге Волгограда 19 ноября ограничат движение в двух районахСмотреть фотографии
18:12
В мэрии Волгограда назвали предварительную причину ЧП на заводеСмотреть фотографии
18:12
Опубликовано видео с места взрыва на заводе радиаторов в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:56
На юге Волгограда произошел взрыв на заводе, есть пострадавшиеСмотреть фотографии
17:30
Концерт Xolidayboy в Волжском сорвался после возмущения бойцов СВОСмотреть фотографии
17:07
Забивший женщину металлическим прутом убийца избежал наказанияСмотреть фотографии
16:28
Герой России Олег Артемьев показал фото Волгограда с борта МКССмотреть фотографии
16:03
Юные танцоры из Котельниково стали лауреатами международного конкурсаСмотреть фотографии
15:57
Новую дорогу от ТРК «Акварель» в Волгограде торжественно откроют 19 ноябряСмотреть фотографии
15:53
«Ее хотели убить»: в Волгоград прибыл Виталий Бородин после избиения блогерши матерью-садисткойСмотреть фотографииCмотреть видео
15:06
Рабочие Концессий обновили водопроводные сети в Центральном районеСмотреть фотографии
 