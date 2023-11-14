Два человека пострадали в ДТП с трубами в Волгоградской области

В Волгоградской области два водителя госпитализированы после столкновения с трубами, расположенными около дорог.

Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, в Дзержинском районе Волгограда 18-летний водитель Daewoo Gentra испытал на прочность теплопровод.

По предварительным данным, молодой человек не справился с управлением и напротив дома № 164 по ул. Историческая врезался в опору теплопровода. Водителя госпитализировали.

Второе ДТП произошло в Котельниковском районе, где 61-летний мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ-111113» («Ока»), съехал с дороги с наездом на дренажную трубу. Авария произошла на 42 км автодороги «Котельниково – х. Генераловский – ст-ца Пугачевская». Мужчину с места происшествия доставили в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области