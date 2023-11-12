В новом выпуске шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» медиумы, побывавшие в Котово Волгоградской области, озвучили версию гибели местного жителя Романа Серенко, пропавшего при странных обстоятельствах в марте этого года, сообщает V102.RU.

Ловцы потустороннего Олег Шепс, Лина Джебисашвили и Константин Гецати после серии эзотерических контактов высказали мнение, что котовчанин ушел из жизни не по своей воле, а перед смертью его жестоко пытали.

Ранее вдова Романа сообщала, что тело мужа обнаружил участковый при объезде местного пруда. Погибшего Опознали по татуировке на груди, «так как у него все лицо буквально всмятку, а на спине следы, будто его изрезали ножом».

В СУ СКР по Волгоградской области уточнили, что тело мужчины, который ранее был заявлен как безвестно исчезнувший, нашли на берегу пруда Коростинский в трех километрах от села Коростино. Предварительно, на трупе не зафиксировали телесных повреждений и признаков насильственной смерти.

Напомним, что в одной из популярных групп эзотериков, посвященной поиску пропавших людей, экстрасенсы утверждали, что по фото Романа Серенко читается, что он «связан с употреблением наркотиков». Данную информацию сегодня «Высоте 102» подтвердил знакомый с ситуацией собственный источник.

Коллаж: Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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