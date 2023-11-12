Общество

«Хотим, чтобы ребята победили»: в Волгограде ателье для бойцов СВО получило вторую жизнь

Общество 12.11.2023 15:33
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12.11.2023 15:33


Буквально год назад в небольшом ателье, расположенном в цоколе жилого дома № 8 по улице 7-й Гвардейской в центре Волгограда, волонтеры стали отшивать термобелье, балаклавы и теплые куртки для бойцов СВО.  Простые волгоградки — врачи, педагоги, филологи и бухгалтеры — вставали за закроечные столы и садились за машинки в свободное от основной работы время. 

Маленькая мастерская под началом Татьяны Григорьевой теперь обрела просторное помещение на улице Пархоменко. По словам волонтера, неравнодушные люди помогли с расширением, закупкой ткани и необходимого оборудования. 

Небольшая группа из семи человек теперь превратилась в полноценный швейбат, как они сами себя в шутку называют. По-прежнему в свободное от работы время сюда приходят волгоградки самых разных возрастов и профессий, которых объединяет одно — искреннее желание помочь нашим ребятам на фронте. 



Галина Володкевич признается, что пришла сюда волонтером из-за сына. Он уже год как в зоне спецоперации. Учитель технологии школы № 10 занимается кройкой и шитьем в будни и праздники. 

— Давно искала волонтерскую группу. У меня сын на фронте. Тоже хотелось быть полезной. Поэтому я в швейбате. Все машинки освоила. Шью до и после работы, на каникулах и в отпуске. Я могу кроить и шить, освоила здесь все машинки, — рассказывает педагог. — Когда сын ушел, состояние было тяжкое и чтобы выйти из него, я начала вязать — это успокаивает. На работе раскраиваю детали, а дома бывает, что шьют шапочки. Приношу обрезки ткани, которые остаются в школу, там мы с девочками на уроках делаем маленькие детали, а потом я шью. 

Коллеги по школе относятся к волонтерству с интересом. По словам Галины Павловны, одна из учительниц начальных классов тоже теперь приходит в швейбат. 


Хозяйка мастерской Татьяна Григорьева рассказывает, что после расширения мощности существенно выросли — теперь в зону СВО уходит не только термобелье, но и носилки, маскхалаты, защита от тепловизоров и госпитальное белье для раненых бойцов. Все это попадает к волонтерам и военным совершенно бесплатно. 

— Раньше мы покупали ткань на свои деньги, у нас было мало машинок, а людей приходило все больше и больше. В итоге мы практически начали ходить друг у друга на головах. На нас обратили внимание и вскоре мы переехали в более просторное помещение, — говорит Татьяна. — Это стало возможным благодаря поддержке неравнодушных людей, таких как благотворительный фонд из Москвы, депутата Леонида Слуцкого, губернатора Андрея Бочарова и департамента муниципального имущества администрации Волгограда. До нового года мы полностью обеспечены тканями. Что будет дальше — посмотрим. Как мы видим, мир не без добрых людей. 


Глядя на новое помещение швейбата, понимаешь, что теперь здесь действительно есть где развернуться в прямом  и переносном смысле. Две большие швейные комнаты с огромными раскройными столами и необходимым оборудованием позволили кратно увеличить выпуск и ассортимент вещей, которые уходят за «ленточку». 

— Все очень хотят, чтобы государство за них делало, но почему-то забывают, что люди и есть это государство. Мы с девочками делаем, что можем и хотим. Если нам кто-то еще поможет от государства — большое спасибо. Если нет, мы не бросим, и будем продолжать. Хотим, чтобы ребята победили и вернулись домой, а мы будем шить детские платьишки, — говорит Татьяна.








Видео: Алексей Костяков ИА «Высота 102» 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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