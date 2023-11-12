Под Волгоградом семья перевернулась в легковушке. Есть погибшая

В Среднеахтубинском районе Волгоградской области накануне в 19.20 перевернулся легковой автомобиль, сообщает V102.RU. Один человек погиб, двое пострадали.

— По предварительным данным, 57-летний водитель за рулем автомобиля LADA Kalina напротив дома № 50 по улице Центральной в поселке Колхозная Ахтуба не справился с управлением и допустил съезд автомобиля с дороги с последующим опрокидыванием, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Как уточнили в полицейском ведомстве, в результате аварии в больницу доставили водителя и двух пассажирок в возрасте 44-ти и 18-ти лет. В медучреждении скончалась 44-летняя волгоградка.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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