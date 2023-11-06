Сын погибшего на трассе в Среднеахтубинском районе Волгоградской области 76-летнего пенсионера ищет свидетелей смертельной аварии, которая произошла 29 октября на участке дороги Волгоград — Астрахань. Сергей Лавренюк рассказал V102.RU, что его отец не мог сам попасть под колеса иномарки, как утверждает другая сторона дорожного происшествия. Волгоградец надеется до суда найти доказательства вины водителя белого Renault, который буквально не оставил шансов его отцу.

— ДТП произошло в Средней Ахтубе на трассе на Ленинск ближе к воинской части. Погиб мой отец Владимир. Он каждый год ходил по грибы. Пошел и в этот раз. Из дома вышел где-то в час дня. Похоже, что грибов на прежнем месте было мало, и батя ушел далеко к воинской части, — рассказал сын погибшего пенсионера. — Вскоре он вышел на дорогу и пошел по обочине, ничего не нарушая. В один из моментов его просто снесла белая иномарка. Даже сложно представить, на какой скорости она летела. У отца от удара всю грудь разворотило, голова была пробита. Он умер на месте. Мне оттуда полицейские позвонили. У отца всегда с собой была бумажка с адресом и моим телефоном.

Как уточнил Сергей Лавренюк, когда он прибыл на место происшествия, то вокруг собралось много людей.

— Сама авария случилась около семи-восьми вечера. Полиция была, скорая констатировала смерть. Для меня это вообще был шок, удар. Я все время смотрел в ту сторону, где лежал мой отец. У меня кто-то что-то спрашивал, но я был словно в другом измерении. Поэтому не удалось ничего снять на телефон. Ни фото, ни видео. Я подходил к водителю белой иномарки, но он со мной не стал разговаривать. Там была рядом какая-то женщина, похоже, что его родственница, она всем рассказывала, что якобы мой отец сам бросился под колеса. Мол, он шел, шатаясь, потом стал дорогу перебегать резко, у него с головой проблемы, — вспоминает сын погибшего. — Но это не так. А немного потрясывать его могло, потому что у него больные ноги. Я думаю, что водитель просто пошел на обгон, поэтому и оказался на обочине, а отца в темноте не заметил, не успел затормозить и сбил его. Помню, что вмятина была на машине с левой стороны. А сама иномарка потом уже почему-то стояла на другой стороне дороги.

Сергей уверен, что аварию мог записать попасть автомобильный регистратор.

— Отца мы похоронили 1 ноября. Скоро будет суд. Я хочу во всем разобраться. У меня есть свидетели, которые видели, как отец просто шел по обочине и никуда не бежал. Любое видео очень сильно помогло бы в дальнейшем. Водитель белой иномарки должен ответить за его смерть, а не выйти сухим из воды, — говорит Сергей Лавренюк.

В свою очередь в сводке ГУ МВД России по Волгоградской области предварительно сообщалось, что 29 октября в 20.10 на 41 километре трассы Волгоград — Астрахань 68-летний водитель за рулем автомобиля Renault наехал на 76-летнего пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. В результате аварии от полученных травм мужчина скончался на месте до приезда экипажа СМП.

Если вы располагаете видеозаписью инцидента, просьба сообщить в редакцию «Высоты 102» по номеру 8 937 55 66 102.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

