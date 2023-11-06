Общество

«Ему всю грудь разворотило»: волгоградец ищет свидетелей гибели отца на трассе у воинской части

Общество 06.11.2023 11:36
0
06.11.2023 11:36


Сын погибшего на трассе в Среднеахтубинском районе Волгоградской области 76-летнего пенсионера ищет свидетелей смертельной аварии, которая произошла 29 октября на участке дороги Волгоград — Астрахань. Сергей Лавренюк рассказал V102.RU, что его отец не мог сам попасть под колеса иномарки, как утверждает другая сторона дорожного происшествия. Волгоградец надеется до суда найти доказательства вины водителя белого Renault, который буквально не оставил шансов его отцу. 

— ДТП произошло в Средней Ахтубе на трассе на Ленинск ближе к воинской части. Погиб мой отец Владимир. Он каждый год ходил по грибы. Пошел и в этот раз. Из дома вышел где-то в час дня. Похоже, что грибов на прежнем месте было мало, и батя ушел далеко к воинской части, — рассказал сын погибшего пенсионера. — Вскоре он вышел на дорогу и пошел по обочине, ничего не нарушая. В один из моментов его просто снесла белая иномарка. Даже сложно представить, на какой скорости она летела. У отца от удара всю грудь разворотило, голова была пробита. Он умер на месте. Мне оттуда полицейские позвонили. У отца всегда с собой была бумажка с адресом и моим телефоном. 

Как уточнил Сергей Лавренюк, когда он прибыл на место происшествия, то вокруг собралось много людей. 

— Сама авария случилась около семи-восьми вечера. Полиция была, скорая констатировала смерть. Для меня это вообще был шок, удар. Я все время смотрел в ту сторону, где лежал мой отец. У меня кто-то что-то спрашивал, но я был словно в другом измерении. Поэтому не удалось ничего снять на телефон. Ни фото, ни видео. Я подходил к водителю белой иномарки, но он со мной не стал разговаривать. Там была рядом какая-то женщина, похоже, что его родственница, она всем рассказывала, что якобы мой отец сам бросился под колеса. Мол, он шел, шатаясь, потом стал дорогу перебегать резко, у него с головой проблемы, — вспоминает сын погибшего. — Но это не так. А немного потрясывать его могло, потому что у него больные ноги. Я думаю, что водитель просто пошел на обгон, поэтому и оказался на обочине, а отца в темноте не заметил, не успел затормозить и сбил его. Помню, что вмятина была на машине с левой стороны. А сама иномарка потом уже почему-то стояла на другой стороне дороги.  

Сергей уверен, что аварию мог записать попасть автомобильный регистратор. 

— Отца мы похоронили 1 ноября. Скоро будет суд. Я хочу во всем разобраться. У меня есть свидетели, которые видели, как отец просто шел по обочине и никуда не бежал. Любое видео очень сильно помогло бы в дальнейшем. Водитель белой иномарки должен ответить за его смерть, а не выйти сухим из воды, — говорит Сергей Лавренюк.

В свою очередь в сводке ГУ МВД России по Волгоградской области предварительно сообщалось, что  29 октября в 20.10 на 41 километре трассы Волгоград — Астрахань 68-летний водитель за рулем автомобиля Renault наехал на 76-летнего пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. В результате аварии от полученных травм мужчина скончался на месте до приезда экипажа СМП. 

Если вы располагаете видеозаписью инцидента, просьба сообщить в редакцию «Высоты 102» по номеру 8 937 55 66 102. 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
06.11.2023 12:01
Общество 06.11.2023 12:01
Комментарии

0
Далее
Общество
06.11.2023 09:45
Общество 06.11.2023 09:45
Комментарии

0
Далее
Общество
06.11.2023 09:15
Общество 06.11.2023 09:15
Комментарии

0
Далее
Общество
06.11.2023 08:03
Общество 06.11.2023 08:03
Комментарии

0
Далее
Общество
05.11.2023 21:47
Общество 05.11.2023 21:47
Комментарии

0
Далее
Общество
05.11.2023 21:29
Общество 05.11.2023 21:29
Комментарии

0
Далее
Общество
05.11.2023 20:19
Общество 05.11.2023 20:19
Комментарии

0
Далее
Общество
05.11.2023 16:57
Общество 05.11.2023 16:57
Комментарии

0
Далее
Общество
05.11.2023 16:02
Общество 05.11.2023 16:02
Комментарии

0
Далее
Общество
05.11.2023 15:28
Общество 05.11.2023 15:28
Комментарии

0
Далее
Общество
05.11.2023 13:20
Общество 05.11.2023 13:20
Комментарии

0
Далее
Общество
05.11.2023 12:39
Общество 05.11.2023 12:39
Комментарии

0
Далее
Общество
05.11.2023 11:22
Общество 05.11.2023 11:22
Комментарии

0
Далее
Общество
05.11.2023 09:27
Общество 05.11.2023 09:27
Комментарии

0
Далее
Общество
05.11.2023 09:08
Общество 05.11.2023 09:08
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:01
На Украине погиб мобилизованный строитель из Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:36
«Ему всю грудь разворотило»: волгоградец ищет свидетелей гибели отца на трассе у воинской частиСмотреть фотографии
10:20
В Волгоградской области ночные прогулки по дороге привели мужчину в больницуСмотреть фотографии
10:01
Волгоградец съехал с дороги и провалился под землюСмотреть фотографии
09:45
«Человек может просто подавиться булкой и умереть»: как волгоградцев учат правилам спасения в городеСмотреть фотографии
09:15
Бочаров проводил с волгоградского вокзала первых участников проекта «Уроки с путешествием»Смотреть фотографии
08:03
Какая погода ждет Волгоград и область на новой неделеСмотреть фотографии
21:47
В Волгоградской области с 6 ноября начнутся дождиСмотреть фотографии
21:29
Потерявшего ноги под поездом 10-летнего мальчика из Волгоградской области готовят к протезированиюСмотреть фотографии
20:19
В Волгоградской области похоронили председателя районного суда в почетной отставкеСмотреть фотографии
19:27
Волгоградскую область отметили в Минприроды за перевыполнение плана по строительству ВПССмотреть фотографии
18:37
«Теперь никто не выбьет»: волгоградский «Ротор» одержал первую победу над «Чайкой» и закрепился в шестеркеСмотреть фотографии
17:27
В Волгограде на шлюзах из-за пробитой лодки утонул рыбакСмотреть фотографии
16:57
Волгоградцы устроили забег с веселыми зонтамиСмотреть фотографии
16:02
Прокуратура разбирается в скандале с обустройством воинского захоронения под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:28
С аншлагом и на позитиве: экспозицию Волгоградской области на выставке «Россия» увидели десятки тысяч человекСмотреть фотографии
14:11
Волгоградский «Спартак» «взял штурмом» подмосковный клубСмотреть фотографии
13:20
В селе Волгоградской области похоронили погибшего на СВО Андрея ИвановаСмотреть фотографии
12:39
Упавшая с 9-го этажа волгоградская школьница четвертый день борется за жизньСмотреть фотографии
12:10
«Теперь помогает спикеру»: уволившийся из-за коррупционного скандала экс-депутат Волгоградской облдумы нашел новую работуСмотреть фотографии
11:22
В Волгограде дагестанцы и евреи проведут совместный субботникСмотреть фотографии
10:58
Президент областной федерации Иван Селянкин: «Панкратион набирает популярность в Волгограде»Смотреть фотографии
10:01
Под Волгоградом водитель без прав насмерть сбил пешеходаСмотреть фотографии
09:27
В Волгограде изменится расписание вечерних рейсов трамваев №3 и №4Смотреть фотографии
09:08
Под Волгоградом появился баннер в память о погибшем на СВО лейтенантеСмотреть фотографии
07:58
Не верь глазам своим. Фейковые билеты начали продавать на матч сборных России и Кубы в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:09
Под Волгоградом к жениху из соцсетей сбежала 12-летняя девочкаСмотреть фотографии
20:41
В Котово похоронили погибших в СВО контрактника и мобилизованногоСмотреть фотографии
20:24
«Раньше одно обращение стоило миллионы»: волгоградцев просят спасти жизни и стать донорами костного мозгаСмотреть фотографии
20:00
Волгоградский «Ротор» 5 ноября проведет матч с «Чайкой» в селеСмотреть фотографии
 