«Еще течет Волга»: Росводресурсы сохранили экономные сбросы на Волжской ГЭС

- На каскаде сохраняется устойчивая межень, из-за затяжного тепла водохранилища еще не покрылись льдом. По данным Росгидромета, в октябре каскад пополнило 10,2 км3 воды, что составило 68% от нормы. В ноябре ожидают приток в пределах 10,5-14,5 км3, это 92% нормы. Прогноз на последний квартал этого года скорректировали: ожидается, что суммарно водохранилища каскада должны получить 83% от нормы – 29-35 км3. С учётом прогноза и складывающейся водохозяйственной обстановки решено перераспределить воду внутри каскада, в том числе – чтобы обеспечить необходимым ресурсом речной транспорт, - подчеркнули в ведомстве.
- Зимний период для водохранилищ – время предполоводной сработки, когда емкости постепенно освобождают для приёма большой воды весной. В этом сезоне, на фоне маловодья, рассматривается вариант менее глубокой сработки. Регионы на берегах Волги и Камы должны быть готовы к форсированию водохранилищ – то есть превышению отметки нормального подпорного уровня. Это поможет накопить дополнительные запасы воды для весеннего попуска в низовья Волги и оптимальной работы всего каскада в дальнейшем, - отметил замруководителя Росводресурсов Вадим Никаноров.
Также представителям 15 субъектов РФ поручили до следующего заседания Межведомственной рабочей группы оценить степень застройки территорий, которые находятся в нижних и верхних бьефах водохранилищ. Актуальные сведения позволят рассчитать оптимальные отметки, до которых можно будет безопасно наполнить водохранилища в половодье, пояснили в ведомстве.
Ранее, напомним, V102.RU сообщало о том, что вопрос обмеления Волги обсуждался на заседании Госдумы. Тогда депутаты подвергли критике решения, принимаемые Росводресурсами, касающиеся регулирования сбросов.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин также выразил обеспокоенность обмелением реки.