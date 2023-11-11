«Еще течет Волга»: Росводресурсы сохранили экономные сбросы на Волжской ГЭС





Росводресурсы сохранили сбросы на Волжской ГЭС на уровне 4500-4700 кубических метров в секунду до 25 ноября. Такое решение, сообщает V102.RU, приняли в федеральном ведомстве. Росводресурсы сохранили сбросы на Волжской ГЭС на уровне 4500-4700 кубических метров в секунду до 25 ноября. Такое решение, сообщает V102.RU, приняли в федеральном ведомстве.

– Даже когда лето было более жарким, еще меньше было дождей, уровень так низко не опускался, – сказал он, пояснив, что когда происходит сброс воды в районе Волгограда, река становится ниже своего уровня в районе вышестоящего бассейна – в Саратовской области, а когда воду сбрасывают в Саратовской области, мельчает Волга в районе Самарской области.

– Даже когда лето было более жарким, еще меньше было дождей, уровень так низко не опускался, – сказал он, пояснив, что когда происходит сброс воды в районе Волгограда, река становится ниже своего уровня в районе вышестоящего бассейна – в Саратовской области, а когда воду сбрасывают в Саратовской области, мельчает Волга в районе Самарской области.

- Может получиться так, что и при обильных осадках воды тоже нет, потому что вопрос сброса здесь ключевой, – подчеркнул Вячеслав Володин. – Как весной, допустим, сбрасывают воду в Волге, и остается икра после нереста на траве, на кустах, как итог – нет рыбы, потому что сбросили раньше времени. Сейчас, осенью, это приведет к еще большим проблемам. - Может получиться так, что и при обильных осадках воды тоже нет, потому что вопрос сброса здесь ключевой, – подчеркнул Вячеслав Володин. – Как весной, допустим, сбрасывают воду в Волге, и остается икра после нереста на траве, на кустах, как итог – нет рыбы, потому что сбросили раньше времени. Сейчас, осенью, это приведет к еще большим проблемам.