Экология

«Еще течет Волга»: Росводресурсы сохранили экономные сбросы на Волжской ГЭС

Экология 11.11.2023 07:50
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11.11.2023 07:50


Росводресурсы сохранили сбросы на Волжской ГЭС на уровне 4500-4700 кубических метров в секунду до 25 ноября. Такое решение, сообщает V102.RU, приняли в федеральном ведомстве.
В Росводресурсах обосновали такое решение недостатком воды в водохранилищах Волжско-Камского каскада.
- На каскаде сохраняется устойчивая межень, из-за затяжного тепла водохранилища еще не покрылись льдом. По данным Росгидромета, в октябре каскад пополнило 10,2 км3 воды, что составило 68% от нормы. В ноябре ожидают приток в пределах 10,5-14,5 км3, это 92% нормы. Прогноз на последний  квартал этого года скорректировали: ожидается, что суммарно водохранилища каскада должны получить 83% от нормы – 29-35 км3. С учётом прогноза и складывающейся водохозяйственной обстановки решено перераспределить воду внутри каскада, в том числе – чтобы обеспечить необходимым ресурсом речной транспорт, - подчеркнули в ведомстве.
- Зимний период для водохранилищ – время предполоводной сработки, когда емкости постепенно освобождают для приёма большой воды весной. В этом сезоне, на фоне маловодья, рассматривается вариант менее глубокой сработки. Регионы на берегах Волги и Камы должны быть готовы к форсированию водохранилищ – то есть превышению отметки нормального подпорного уровня. Это поможет накопить дополнительные запасы воды для весеннего попуска в низовья Волги и оптимальной работы всего каскада в дальнейшем, - отметил замруководителя Росводресурсов Вадим Никаноров.
Также представителям 15 субъектов РФ поручили до следующего заседания Межведомственной рабочей группы оценить степень застройки территорий, которые находятся в нижних и верхних бьефах водохранилищ. Актуальные сведения позволят рассчитать оптимальные отметки, до которых можно будет безопасно наполнить водохранилища в половодье, пояснили в ведомстве.
Ранее, напомним, V102.RU сообщало о том, что вопрос обмеления Волги обсуждался на заседании Госдумы. Тогда депутаты подвергли критике решения, принимаемые Росводресурсами, касающиеся регулирования сбросов.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин также выразил обеспокоенность обмелением реки.
– Даже когда лето было более жарким, еще меньше было дождей, уровень так низко не опускался, – сказал он, пояснив, что когда происходит сброс воды в районе Волгограда, река становится ниже своего уровня в районе вышестоящего бассейна – в Саратовской области, а когда  воду сбрасывают в Саратовской области, мельчает Волга в районе Самарской области. 
- Может получиться так, что и при обильных осадках воды тоже нет, потому что вопрос сброса здесь ключевой, – подчеркнул Вячеслав Володин. – Как весной, допустим, сбрасывают воду в Волге, и остается икра после нереста на траве, на кустах, как итог – нет рыбы, потому что сбросили раньше времени. Сейчас, осенью, это приведет к еще большим проблемам.
Однако глава Росводресурсов продолжал стоять на правильности принятых решений и заявил, что единственный выход в  маловодные периоды – еще дополнительное сокращение спецпопуска в нижнюю Волгу, чтобы обеспечивать устойчивое функционирование водохранилищ. В качестве еще одной возможной причины сложившейся ситуации он назвал в Госдуме застройку берегов Волги.


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