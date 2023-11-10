Волгоградцы за год накопили на счетах 505 миллиардов рублей

За год жители и компании Волгоградской области на 23,5% увеличили средства на счетах и вкладах в банках. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе Банка России. Так, по данным на 1 октября 2023 года, общая сумма накоплений волгоградцев превысила 505 млрд рублей.

– Наибольшую долю в объеме привлеченных средств – 74% – по-прежнему занимали средства жителей области. Так, на начало октября их накопления на вкладах и счетах (без учета средств на счетах эскроу) составили более 374,6 млрд рублей, превысив на 21,3% показатель на аналогичную дату прошлого года, – сообщили в Банке России.

В качестве основного стимула к размещению в банках свободных средств эксперты называют рост ставок по вкладам и накопительным счетам.

– Как следствие, растет склонность граждан к сбережениям, – говорит управляющий Отделением Волгоград Южного ГУ Банка России Роман Рахматулин.

Средства на счетах организаций за год увеличились до 83,3 млрд рублей (+30,8%), а индивидуальных предпринимателей – до 22,6 млрд рублей (+36,4%).