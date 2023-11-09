Пастухи под Волгоградом нашли человеческие кости и крестик

В Ленинском районе Волгоградской области накануне, как стало известно V102.RU, обнаружили останки пропавшего летом Владимира Шилихина. Житель Ленинска бесследно исчез из дома 24 июня.

— Организована процессуальная проверка. Останки направлены на генетическую экспертизу. Причина смерти устанавливается. Предположительно, мужчина скончался по естественным причинам, — прокомментировал информагентству руководитель Среднеахтубинского МрСО СУ СКР по Волгоградской области Евгений Выстропов.

Собственный источник «Высоты 102» уточнил, что останки обнаружили вблизи села Бахтияровка.

— В пойме пастухи наткнулись на кости в полутора километрах от животноводческой точки. Рядом были крестик и шорты, — пояснил источник.

Напомним, что мужчина ушел из дома в Ленинске и буквально растворился. С собой у пропавшего не было ни телефона, ни документов.

Фото: «ЛизаАлерт» / t.me

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