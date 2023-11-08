Уходил от столкновения. Под Волгоградом две машины улетели в кювет

В Октябрьском районе два автомобиля свалились в кювет на полной скорости. Как рассказали V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, происшествие случилось накануне в 7-00 ч. на 112 км. автодороги «Волгоград-Котельниково». Kia под управлением 29-летнего водителя наехала на металлическое дорожное ограждение, после чего совершил съезд с проезжей части в кювет.

Двигавшийся во встречном направлении автомобиль «ВАЗ-2107» под управлением 48-летнего водителя, пытаясь избежать столкновения с иномаркой, слетел с трассы и тоже вылетел в правый кювет. При этом семерка еще и врезалась в столб ЛЭП. В результате ДТП 23-летний пассажир автомобиля «ВАЗ» доставлен в медучреждение.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области