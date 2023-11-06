Волгоградец съехал с дороги и провалился под землю

В Кировском районе Волгограда накануне в 14.30 автолюбитель в буквальном смысле провалился под землю. Как сообщает V102.RU, водитель иномарки не справился с управлением и вылетел с дороги.

— По предварительной информации, 67-летний водитель за рулем автомашины Volkswagen Polo напротив дома № 11 по улице Лавровой потерял управление и съехал в сливную яму, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Как уточнили в полицейском ведомстве, в результате аварии водителю понадобилась медпомощь. Пострадавшего доставили в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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