Расследования

Бастрыкин поручил возбудить дело после наезда электросамокатчика на волгоградку

Расследования 04.11.2023 18:44
0
04.11.2023 18:44


Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после публикации V102.RU о травмировании жительницы Волгограда электросамокатчиком. Ранее сообщалось, что неизвестный скрылся с места ДТП.

— Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин дал указание исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Волгоградской области Дмитрию Владимировичу Буравцову возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, — заявили  в Информационном центре СК России.

Напомним, что происшествие случилось 2 ноября 2023 года в Дзержинском районе Волгограда. По предварительной информации ГУ МВД по региону, водитель, управляя электросамокатом, двигаясь по тротуару вдоль дороги напротив дома № 81 по проспекту Маршала Жукова, наехал на 33-летнюю женщину, которая двигалась по пешеходной зоне. 

Затем водитель скрылся с места и был объявлен в розыск. В результате аварии женщину с травмами доставили в больницу.

Фото: СК России 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
04.11.2023 17:52
Расследования 04.11.2023 17:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.11.2023 16:43
Расследования 02.11.2023 16:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.11.2023 15:47
Расследования 02.11.2023 15:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.11.2023 13:33
Расследования 02.11.2023 13:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.11.2023 10:25
Расследования 02.11.2023 10:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.11.2023 09:11
Расследования 02.11.2023 09:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.11.2023 07:46
Расследования 02.11.2023 07:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.11.2023 18:36
Расследования 01.11.2023 18:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.11.2023 18:23
Расследования 01.11.2023 18:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.11.2023 15:17
Расследования 01.11.2023 15:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.11.2023 13:46
Расследования 01.11.2023 13:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.11.2023 13:29
Расследования 01.11.2023 13:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
31.10.2023 16:36
Расследования 31.10.2023 16:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
31.10.2023 09:21
Расследования 31.10.2023 09:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.10.2023 20:34
Расследования 30.10.2023 20:34
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:44
Бастрыкин поручил возбудить дело после наезда электросамокатчика на волгоградкуСмотреть фотографии
17:52
Сбивший юного спортсмена в Волгограде водитель «Нивы» ушел в глухую оборонуСмотреть фотографии
16:18
Пели гимн и прошли под флагом: в ЦПКиО Волгограда развернули 100-метровый триколорСмотреть фотографии
15:35
Сидевшая на краю балкона «Волжских парусов» девушка попала на видеоСмотреть фотографии
14:21
В центре Волгограда военные развернули мобильные пунктыСмотреть фотографии
12:38
В Волгограде Крестный ход собрал 2000 человек: фоторепортаж «Высоты 102»Смотреть фотографии
11:11
«Река времени»: в Москве с высоты птичьего полета увидят Волгоградскую областьСмотреть фотографии
10:00
В Волгоградской области ищут пенсионерку в леопардовой толстовке и сабоСмотреть фотографии
09:06
«Вызываю огонь на себя!»: волгоградец с тремя ранениями геройски погиб в зоне СВОСмотреть фотографии
08:15
В Волгограде площади и улицы зачистили от машинСмотреть фотографии
08:00
В Волгограде суд обязал ЖЭУ-66 извести крыс и комаров в подъездах домаСмотреть фотографии
21:46
Расписание электричек Волгоград-Волжский изменится с 7 ноябряСмотреть фотографии
21:15
«Динамо-Синара» с отрывом в 10 мячей обыграло «Луч» в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:55
Дождливо и без солнца: Яндекс Погода выдала прогноз на День единства в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:21
Волгоградских налогоплательщиков встретят с распахнутыми дверямиСмотреть фотографии
19:59
«Эвакуировал раненых бойцов»: в Камышине открыли мемориальную доску фельдшеру Андрею КизинуСмотреть фотографии
19:27
Больницы и поликлиники Волгограда продолжат работу в праздничные дниСмотреть фотографии
18:37
«Она у нас в генах»: опрос ИА «Высота 102» показал мнение волгоградцев о коррупции в РоссииСмотреть фотографииCмотреть видео
17:55
В Котово в один день простятся с двумя погибшими на СВО бойцамиСмотреть фотографии
17:51
VK догнала по численности аудитории YouTube в России – big data Tele2Смотреть фотографии
17:26
В Волгограде наградили 12 ветеранов водоканала и 40 работников КонцессийСмотреть фотографии
17:11
Полиция взялась за воспитание терпимости в волгоградцахСмотреть фотографии
16:23
Сборные России и Кубы проведут товарищеский матч в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:22
ВТЗ получил комплексное экологическое разрешение на площадку размещения отходовСмотреть фотографии
16:17
В Волгограде Renault врезался в столб и завалился на бок: видео ДТПСмотреть фотографииCмотреть видео
16:02
Главный озеленитель Волгограда Павел Целковский покинул свой постСмотреть фотографии
15:45
В центре Волгограда неожиданно запретили поворот с проспекта ЛенинаСмотреть фотографии
14:57
Память о двух героях СВО увековечили на фасаде школы в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:43
«Красный Октябрь» начал автоматизированную выдачу средств индивидуальной защиты сотрудникамСмотреть фотографии
14:17
Андрей Бочаров вручил награды волгоградцам накануне Дня народного единстваСмотреть фотографии
 