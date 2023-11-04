Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после публикации V102.RU о травмировании жительницы Волгограда электросамокатчиком. Ранее сообщалось, что неизвестный скрылся с места ДТП.

— Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин дал указание исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Волгоградской области Дмитрию Владимировичу Буравцову возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, — заявили в Информационном центре СК России.

Напомним, что происшествие случилось 2 ноября 2023 года в Дзержинском районе Волгограда. По предварительной информации ГУ МВД по региону, водитель, управляя электросамокатом, двигаясь по тротуару вдоль дороги напротив дома № 81 по проспекту Маршала Жукова, наехал на 33-летнюю женщину, которая двигалась по пешеходной зоне.

Затем водитель скрылся с места и был объявлен в розыск. В результате аварии женщину с травмами доставили в больницу.

Фото: СК России