Общество

«Нужно работать. И все получится»: в Волгограде презентовали честный фильм о профессоре Воробьеве

Общество 02.11.2023 20:03
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02.11.2023 20:03


В Волгограде сегодня, 2 ноября, состоялась презентация документального фильма Олеси Шигиной об известном профессоре ВолгГМУ Александре Воробьеве. Напомним, хирург и создатель экзоскелета побывал в зоне военной спецоперации и сегодня совместно с коллегами продолжает реабилитацию раненых военнослужащих и больных детей.

Над фильмом, посвященным Александру Воробьеву, или Сан Санычу, как его называют многочисленные пациенты, коллеги и друзья, Олеся Шигина начала работу в ноябре прошлого года в Донецке, куда профессор выезжал для работы с пациентами в рамках реализации президентского гранта. Кадры приемов, личные переживания пациентов и их родных, размышления Сан Саныча Олеся использовала в начале фильма. 


Фильм носит название «Работайте! И всё получится» – «Александр Воробьев. Хирург». Но только ли о Воробьеве фильм документалиста Шигиной? После просмотра складывается двоякое ощущение, что и да и нет одновременно. Олеся провела большую работу и познакомилась со многими соратниками и даже членами семьи профессора, уделив каждому из них в своем фильме особое место. Пожалуй, что через диалоги и ситуации с этими людьми она и соткала по-настоящему честный, без каких бы то ни было прикрас, портрет настоящего человека Александра Воробьева. 


Сам герой фильма в беседе с журналистом ИА «Высота 102» соглашается со смелыми приемами автора: 

Для меня было удивительно, что она включила в фильм даже нашу перепалку с Федей (соавтор экзоскелета Федор Андрющенко, – Прим.ред.), – смеется Сан Саныч. – Я даже и не заметил, как она это снимала. Пусть так. 


Отметим, что в презентации фильма в Волгограде сама Олеся Шигина планировала принять участие и даже накануне прилетела в город-герой с Сахалина. Однако после важного звонка ей пришлось тем же вечером лететь в столицу. 

Так с неразобранным чемоданом я ее и отвез в аэропорт, – говорит Сан Саныч. – Но она просила передать, что очень любит Волгоград. 

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