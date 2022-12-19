«Сегодня устроим мозговой штурм»: экзоскелеты из Волгограда могут направить в помощь мотострелкам на СВО





Профессор ВолгГМУ, Заслуженный деятель науки РФ Александр Воробьев на минувшей неделе вернулся в Волгоград из Донецкой Народной Республики. Там ученый побывал в рамках реализации проекта «Крылья надежды – детям и героям Донбасса». Изобретатель «крылышек» для неподвижных людей встретился с детьми, страдающими тяжелыми недугами, а также военными, получившими ранения в ходе СВО. Все они стали участниками проекта и в ближайшем будущем получат экзоскелеты, изобретенные волгоградцами.

Как рассказал Александр Воробьев информационному агентству «Высота 102», его визит в ДНР длился четыре дня. В новый регион России профессор ВолгГМУ прибыл 14 декабря текущего года.

– Это была интенсивная и крайне плодотворная поездка. Самым трудным в первые дни было решить организационные вопросы. В первый день мы принимали людей в гостинице, на другой нас перенаправили на охраняемую базу спецназа, – рассказал профессор Воробьев информационному агентству. – Принимали детей с врожденными и приобретенными заболеваниями. Например, был мальчик, которому при лечении лейкоза назначили лекарство, вызвавшее осложнение на головном мозге, вследствие чего в настоящее время у него не работает ручка. Мы ему обязательно поможем. Много мирных жителей, пострадавших при обстреле американскими ракетами. В основном у них перебиты конечности. Но больше всего, конечно, военнослужащих, получивших ранения в ходе проведения спецоперации. Мы составили перечень пациентов, с которыми начнем работать с февраля 2023 года.

Одновременно, рассказал Александр Александрович, он в Донецке провел ряд встреч с коллегами. От общения с местными врачами, а также специалистами из Москвы профессор Воробьев оказался в особом восторге.

– Врачи, которые работают в Донецке, – им всем надо ставить памятник. Молодой человек, к примеру, по правую мою руку на фото, буквально накануне моего визита провел сложнейшую операцию – восстановил кисть руки пациенту после ампутации. А ведь он всего три года назад выпустился из Донецкого медицинского университета. К слову, как оказалось, он бывал в Волгограде на одной из наших хирургических олимпиад, – рассказал Александр Воробьев. – Вообще, конечно, удивляет, как все эти люди работают под обстрелами ВСУ. Хотя они говорят, что уже и не замечают их. Также во время поездки я познакомился с коллегами из Москвы, которые по велению души, за свой счет приехали в Донецк, чтобы помогать мирным жителям и военнослужащим. Возглавляет эту делегацию российский хирург, заместитель руководителя Комитета Государственной думы по охране здоровья Бадма Башанкаев.

Во время встречи с коллегами Воробьев прочитал лекцию и продемонстрировал изобретение «ЭКЗАР-34».

– Без ложной скромности скажу, что все были удивлены и спрашивали, как мы до такого додумались, – признается профессор. – Еще одним итогом поездки стало подписание договора о сотрудничестве с Донецким государственным медицинским университетом, а также с Донецким протезно-ортопедическим центром, где трудятся исключительные специалисты. К сожалению, в настоящее время они вынуждены свести на нет оказание плановой помощи и оказывать в основном экстренную.

По словам Воробьева, с отдельной просьбой обратились военные из 100-й отдельной мотострелковой бригады.

– Когда мы рассказали о том, что внедрили экзоскелеты в помощь врачам-хирургам, военнослужащие поинтересовались, не можем ли мы им предложить что-то аналогичное. Ведь им приходится на себе переносить колоссальные тяжести. Вот буквально сегодня в Волгограде мы организуем по этому поводу мозговой штурм. Выделим эту работу в отдельное направление, – рассказала Александр Александрович ИА «Высота 102».

Всех военнослужащих и жителей ДНР, которые оказались в перечне пациентов, в следующем году пригласят в Волгоград. Реабилитация будет проводиться на базе волгоградских учреждений.

– Этим людям мы оплатим проезд и реабилитацию в Волгограде, а также передадим в дар экзоскелеты, которыми научим пользоваться. В дальнейшем мы, конечно, будем отслеживать наших новых пациентов, – говорит Воробьев.

По его словам, на сегодня в списке остается несколько свободных строчек.

– Их я приберег для жителей Луганской Народной Республики. 21 декабря в Москве мне предстоит принять участие в круглом столе «Реабилитация военных и военнопленных» в Государственной думе. Буду поднимать вопрос о необходимости реабилитации пациентов, – добавляет Александр Александрович.

Фото: предоставлены Александром Воробьевым