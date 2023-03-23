Автор документального фильма «Отважные» о русских героях в зоне СВО Олеся Шигина 24 марта встретится с волгоградцами. Накануне этого события корреспонденты ИА «Высота 102» пообщались с режиссером и узнали о том, что сподвигло хрупкую женщину минувшим летом отправиться в зону спецоперации, а затем вернуться туда во второй раз. В разговоре Олеся приоткрыла секрет: волгоградцы первыми увидят вторую серию – «Отважные. Зима». Она не только о героизме русского воина. Она о любви, личном выборе и сакральной правде.

– Творческая встреча, которая состоится завтра в музее «Россия – моя история», по большому счету предвещает другое масштабное событие – общероссийский фестиваль документального кино «Кино на службе Отечества». Фестиваль прошел в Москве с 20 по 25 февраля. А организован он по поручению президента Российской Федерации на встрече с матерями военнослужащих в ноябре 2022 года, – говорит Олеся Шигина. – Вторым городом, где состоится фестиваль, станет Волгоград. Даты в настоящее время уточняются.

Здесь стоит отметить, что программа кинофестиваля рассчитана на три дня и проходить он будет с пятницы по воскресенье. За это время волгоградцы успеют посмотреть фильмы, а также обсудить их с документалистами, военкорами и ветеранами. Жители столицы уже смогли познакомиться с 20 лентами. Авторы 2023 года: дочь донецкого хирурга, скрипач, одним из первых сыгравший в обугленном Мариуполе, военкоры в составе штурмовых бригад, известная москвичка, сменившая норковое манто на бронежилет, молодой студент ВГИКа, режиссёры-летописцы трагедии Донбасса и его возрождения, снимавшие с 2014 года. Еще один автор – мать добровольца Олеся Шигина, исколесившая линию фронта.

– Идея отправиться в зону СВО, чтобы снять документальный фильм, пришла ко мне сразу после 24 февраля. Я поняла, что остаться в стороне не получится, – говорит автор документальной ленты. – Потом были события (массовое бегство за границу россиян, к примеру, – Прим.ред.), которые меня только утвердили в том, что и у нас единственный путь – остаться со своей страной. Кроме того, мой сын, который на тот момент проходил службу, записался добровольцем. И мне хотелось понять, куда он собрался. Действительно ли мы выступаем за правое дело. Там, на Донбассе, я поняла, что война действительно идет уже восемь лет. И эта война была неизбежна. Она могла быть позже, но еще более кровавой с нашей стороны. Ведь по ту сторону действительно настоящий морок. С февраля я ждала момента, когда Господь повелит мне ехать. В июне все сложилось – и я поехала.

Олеся подчеркивает: она не военкор и никогда до лета 2022 года не бывала в зонах боевых действий. Однако личные убеждения и зов сердца оказались сильнее страха.

– Я поехала одна. Операторы отказались. Тогда всем было страшно из-за неизвестности. Первый фильм – «Отважные» – он как раз внутреннем выборе. Об этом говорят все мои герои. Главная тема, которая раскрывается во второй серии «Отважные. Зима» – какой он русский солдат?

О героях своих картин – российских солдатах – Олеся Шигина может говорить долго, взахлеб и с огромным, где-то материнским теплом.

– Сейчас там воюет весь Советский Союз. Самые разные национальности. В этой связи мне вспоминается слово, которое произнес один из моих героев, – «заединьщина». Это значит, что попадая туда, все становятся едины. Воины многих национальностей сегодня сражаются за Русь, за детей, единство и правду. При этом, хочу сказать, что в наших солдатах нет злости. В них нет ненависти. Мы так и не научились ненавидеть врага, хотя, возможно, когда-то и стоило бы (на той стороне действительно настоящий морок). Но именно в этой неспособности ненавидеть и заключается русская сакральная правда. Наши мужчины в основной массе трогательные и любящие своих детей и свои семьи. Семья, любовь и ценности, о которых мы говорим здесь, – двигатель наших бойцов там – в зоне спецоперации.

Встреча с автором фильма 24 марта в Волгограде обещает быть эмоциональной. Продолжая разговор, Олеся Шигина не может сдержать слезы:

– Герои моего фильма, первой серии, очень многие погибли уже. Для меня это боль. Прям боль, понимаете?

Как бы ни было, волгоградцы первыми увидят вторую серию «Отважные. Зима». Пусть фильм еще не совсем готов к этому.

– Предстоящей ночью будем еще подкрашивать, – откровенно признается автор. – Но будем считать, что это будет фокус-группа. Тем более, я знаю, что будет много студентов. Мне очень хочется пообщаться с ними и услышать их честное мнение.

Начало встречи с Олесей Шигиной в музее «Россия – моя история» 24 марта запланировано на 15.00. Вход свободный.

Фото: kinootechestvo.ru