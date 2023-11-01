«Женщины рыдали и просили разбить стекла»: в центре Москвы спасли запертого в волгоградской иномарке кота





В центре Москвы сегодня, 1 ноября, разыгрались нешуточные страсти после того, как неравнодушные жители столицы сообщили о судьбе кота, оказавшегося запертым в иномарке. По информации телеграм-канала SHOT, Mitsubishi Outlander зарегистрирован на жительницу Волгоградской области, а водителя иномарки – сына волгоградки, последний раз видели за рулем автомобиля 29 октября. Предположительно с того дня кот и находился в заложниках внутри транспортного средства.





– В центре Москвы "в заложниках" находится кот. Пушистая морда без еды и воды заперта во внедорожнике, припаркованном у Большого театра. Очевидцы говорят, что он сидит там четвёртый день, – сообщили авторы телеграм-канала сегодня днем.

Позже SHOT опубликовал несколько видео со столпившимися около автомобиля зеваками, полицейскими и просто неравнодушными людьми. На кадрах женщины не скрывали слез, а некоторые приезжали с переносками, упрашивая сотрудников правоохранительных органов вызволить несчастного кота из машины.





Авторы телеграм-канала выяснили личность водителя иномарки. По не подтвержденной информации, мужчина был помещен в лечебницу. Кот при этом по каким-то причинам действительно оказался в машине.

– Это сын владелицы авто — 40-летний Алексей Юрин. Он живёт в Подмосковье, увлекается магией и продает бытовую химию, – сообщил SHOT подробности. – Предварительно, мужчина находится в психиатрической клинике. Родственники заявили, что он не выходил на связь с 29 октября.

После пролитых слез в центр Москвы все же приехали спасатели, которые вскрыли машину и извлекли из нее невольника. Серого кота, за которым уже выстроилась целая очередь неравнодушных москвичей, пока забрали в отдел полиции.

Фото, видео: SHOT / t.me