Погрузчик врезался в маршрутку № 3С на юге Волгограда. Есть пострадавшие





В Кировском районе Волгограда утром 31 октября водитель погрузчика врезался в остановившееся маршрутное такси № 3С. В результате происшествия, сообщает ГУ МВД России по Волгоградской области, помощь врачей потребовалась трем пассажиркам маршрутки.

– В 10.42 на пересечении ул. 64-й Армии и ул. Санаторная произошло столкновение автомашины Mitsubishi и микроавтобуса Peugeot, – прокомментировали происшествие в главке полиции. – По предварительным данным, водитель погрузчика не выдержал безопасную дистанцию и совершил наезд на остановившийся на остановке автобус.

Момент столкновения погрузчика с маршруткой зафиксировали камеры наблюдения. Судя по кадрам, водитель Mitsubishi обратил внимание на микроавтобус в последний момент, хотя и следовал за ним в попутном направлении. Не исключено, что водитель отвлекся на легковушку, совершавшую поворт перед столкновением.