В Тракторозаводском районе Волгограда возбуждено уголовное дело об убийстве местного жителя. По подозрению в совершении тяжкого преступления задержан 42-летний мужчина.



По версии следствия, вечером 30 октября 2023 года улице Шурухина между ним и ранее незнакомым ему 45-летним мужчиной произошла ссора. В ходе конфликта подозреваемый сначала избил своего оппонента руками, после чего, схватив кирпич, нанес мужчине множественные удары по голове. От полученных травм местный житель скончался на месте.

Известно, что конфликт произошел из-за того, что подозреваемый скандалил с продавцом магазина. За нее заступился случайный свидетель, который поплатился за это своей жизнью. Подозреваемый в убийстве в момент совершения преступления был пьян.



В настоящее время он задержан в порядке ст.91-92 УПК РФ. Следователи намерены ходатайствовать об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

