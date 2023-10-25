По информации обладмина, депутаты, общественники, ученые, представители муниципалитетов в целом одобрили представленный на слушаниях бюджет. О целях и задачах бюджетной политики региона проинформировал первый заместитель губернатора - председатель комитета финансов Волгоградской области Александр Дорждеев.
По его словам, проект бюджета региона сохраняет приоритеты, направленные на рост благополучия людей и выполнение в полном объеме социальных обязательств перед гражданами. Заложены также возможности для реализации задач в рамках 10-летней программы развития Волгограда и волгоградской агломерации.
- В ближайшие 10 лет усилия органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, предприятий и организаций будут сосредоточены на достижении важных макроэкономических показателей, которые будут способствовать повышению качества жизни и благосостояния жителей Волгоградской области. В их числе: рост валового регионального продукта и доходной части бюджета, увеличение инвестиций, создание новых рабочих мест. Основой для нашей дальнейшей работы по всем направлениям станет крепкая и устойчивая экономика. Согласно базовому прогнозу социально-экономического развития, тенденция к росту ключевых показателей сохранится в предстоящий трехлетний период, — сказал Дорждеев.
Бюджетные средства будут направлены:
- на обеспечение мер социальной поддержки в 2024 году запланировано 14,3 млрд рублей;
- на увеличение с 1 января 2024 года МРОТ и индексацию зарплаты бюджетникам;
- на обеспечение лекарствами льготников средства увеличат с 2,5 млрд рублей до 3,4 млрд рублей;
- на медицинское страхование неработающих граждан ассигнования вырастут с 12,2 млрд до 13 млрд рублей;
- 3,5 млрд рублей запланировано на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, в том числе на финансирование льготных ипотечных программ, переселение граждан из аварийного жилья, предоставление жилья детям-сиротам и других;
- на реализацию региональных проектов развития в 2024 году предусмотрено 31,9 млрд рублей.
Кроме того, бюджетные средства направят на создание инфраструктуры, строительство и ремонт школ и больниц, спортивных объектов, экологию, развитие дорожно-транспортной сферы, коммунального хозяйства и других значимых отраслей.
Более 40 млрд рублей в 2024 году закладывается на реализацию мероприятий по развитию города Волгограда как центра единой агломерации Волгоградской области. Объем дорожного фонда Волгоградской области на 2024 год запланирован в объеме 24,4 млрд рублей.
С 2024 года и ежегодно на ремонт улично-дорожной сети в административных центрах муниципальных районов и малых городах предусмотрено по 520 млн рублей.
Фото из архива ИА «Высота 102»