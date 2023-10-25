В Волгограде в сети телефонных мошенников попала 53-летняя учительница и 21-летний IT-специалист. Как сообщили V102.RU в УМВД Волгограда, оба поверили незнакомцам, которые по телефону представлялись сотрудниками Центробанка России.

Учительнице аферист сообщил, что ее счет пытаются взломать, поэтому срочно нужно взять кредит в банке и перевести все деньги в «безопасную банковскую ячейку». Женщина послушалась и лишилась 1 миллиона 780 тысяч рублей.

Программист таким же образом перевел мошенникам 692 тысячи рублей.

Возбуждены уголовные дела. Злоумышленников ищут.