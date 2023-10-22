Спорт

Волгоградские ватерполисты с переменным успехом завершили тур Суперлиги

Спорт 22.10.2023 10:05
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22.10.2023 10:05


Мужской и женский «Спартак-Волгоград» накануне завершили тур Суперлиги. Ватерполисты в родном бассейне принимали «Динамо-СШОР» из Астраханской области, тогда как девушки стартовали в новом чемпионате несколькими матчами в Нижнем Новгороде, сообщает V102.RU.

Что касается парней, то они в первой игре четвертого тура 20 октября обыграли «Динамо-СШОР» со счетом 11:7 и продолжили свою победную серию после успехов в очных противостояниях с национальной командой Беларуси и МКСШОР «Восток». Красно-белые достаточно ярко начали и уже в первой восьмиминутке забросили четыре безответных мяча. Счет открыл капитан Михаил Рудай. Гости отличились только лишь после дебютного перерыва.

Однако бело-голубые не сумели во втором периоде приблизиться к соперникам. Подопечные Владимира Карабутова продолжали чувствовать себя достаточно спокойно. При этом следующий отрезок динамовцы выиграли 2:1, что немного придало уверенности коллективу из Астраханской области. В заключительном тайме они постарались навязать достойную борьбу хозяевам. «Спартак» на классе удержал победу, а  решающее слово в поединке сказал Степан Андрюков, оформивший дубль в конце и ставший лучшим бомбардиром игры. Всего на его счету три результативных действия. Итог — 11:7 и пятая победа подряд волгоградских ватерполистов.

На следующий день красно-белые могли повторить успех, но на этот раз им удачи немного не хватило. Матч с самого начала оказался непростым для хозяев. В первом периоде соперники обменялись голами, а во второй восьмиминутке гости и вовсе четыре раза поразили ворота оппонентов, тогда как спартаковцы ответили тремя точными попаданиями. В следующей четверти действующие чемпионы России вернули себе минимальное преимущество, однако не до конца поединка.


Встреча была равной до самого финала. На последних минутах игрок волгоградского клуба Василий Еськов сравнял счет и перевел игру в серию пенальти. В очередной раз при решающих пятиметровых бросках уверенно действовал голкипер «Спартака» Пётр Федотов. Но даже его спасений не хватило для очередной виктории. Динамовцы оказались точнее в этом компоненте — 3:2, а итоговый счет - 12-11 в пользу бело-голубых. Следующий тур  красно-белые проведут в Санкт-Петербурге  28 и 29 октября в соперничестве с нынешним лидером турнира, местной «Балтикой».

Женский «Спартак» под руководством Александра Гайдукова на старте нового чемпионата в Нижнем Новгороде встречался со своими обидчицами по недавнему Кубку России  «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» из города Кириши.  Напомним,  команда из Ленинградской области обыграла волгоградок в полуфинале турнира и затем стала обладателем трофея. К сожалению, реванш на сей раз взять не удалось. Оппонентки праздновали успех — 16:11.

Вторая игра ознаменовалась  сверхнапряженной битвой против хозяек бассейна из «Буревестника», которая в основное время завершилась со счетом 12:12.  А в серии пенальти спартаковские ватерполистки забросили на один мяч больше  — 4:3 и победа в пятиметровых, в которых голкипер Анна Сычева отразила два броска. Итоговая виктория - 16:15.  В следующем матче красно-белые не испытали проблем с дублем «КИНЕФа» из Киришей и выиграли 18:6.  Уверенно подопечные Гайдукова разобрались и далее с питерской «Дианой» — 17:8. Таким образом,  после первого тура волгоградский клуб идет на пятом месте, обыграв трех соперниц из четырех. Следующий этап в женском чемпионате состоится с 2 по 4 ноября в Ханты-Мансийске.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: ГАУ ДО ВО «СШ по ВВС «Спартак-Волгоград» vk.com и пресс-служба Федерации водного поло России

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