Происшествия

Компания молодежи попала в ДТП под Волгоградом, есть пострадавшие

Происшествия 21.10.2023 11:12
0
21.10.2023 11:12


Три человека, по предварительным данным, пострадали этой ночью в результате дорожной аварии в городе Михайловка Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГБУЗ «Клиническая станция скорой медицинской помощи», вызов о ДТП на улице Пирогова поступил около полуночи.


- Недалеко от роддома произошло столкновение двух автомобилей, - рассказали медики. 

Пострадал 19-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» и его пассажирки – две 18-летние девушки. 


- Молодой человек от помощи и осмотра отказался, девушки доставлены в Михайловскую ЦРБ, - рассказали в ГБУЗ.

Фото: ГБУЗ «КССМП»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
21.10.2023 12:12
Происшествия 21.10.2023 12:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.10.2023 09:17
Происшествия 21.10.2023 09:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.10.2023 21:29
Происшествия 20.10.2023 21:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.10.2023 19:49
Происшествия 20.10.2023 19:49
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.10.2023 10:04
Происшествия 20.10.2023 10:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.10.2023 20:06
Происшествия 19.10.2023 20:06
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.10.2023 15:39
Происшествия 19.10.2023 15:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.10.2023 14:48
Происшествия 19.10.2023 14:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.10.2023 09:12
Происшествия 19.10.2023 09:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.10.2023 19:00
Происшествия 18.10.2023 19:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.10.2023 12:28
Происшествия 18.10.2023 12:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.10.2023 09:49
Происшествия 18.10.2023 09:49
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.10.2023 20:38
Происшествия 17.10.2023 20:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.10.2023 12:16
Происшествия 17.10.2023 12:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.10.2023 10:22
Происшествия 17.10.2023 10:22
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:12
В Волгограде таксист распылил баллончик в лицо пассажирке. Возбуждено уголовное делоСмотреть фотографии
11:54
Обнаруженные под Волгоградом сокровища сарматов перевезли в лабораториюСмотреть фотографии
11:12
Компания молодежи попала в ДТП под Волгоградом, есть пострадавшиеСмотреть фотографии
10:43
Здесь барды не поют: набережная имени Высоцкого в Волгограде стала небезопаснойСмотреть фотографии
10:24
Под Волгоградом на час закроют «горбатый» мост через ВДСКСмотреть фотографии
09:50
В Волгограде вспоминают жертв теракта в автобусе в 2013 годуСмотреть фотографии
09:17
Молодой водитель насмерть сбил пешехода в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:52
В Волгоградской области с 23 октября начнут отключать телевидениеСмотреть фотографии
08:24
Желтый уровень погодной опасности ввели в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:56
Волгоградский «Каустик» уволил главного тренера из-за серии пораженийСмотреть фотографии
21:29
Выпавший из окна гостиницы в Волгоградской области мужчина умер в больницеСмотреть фотографии
20:52
В Волгоградской области исчез мужчина с потерей памятиСмотреть фотографии
19:49
Участник СВО сорвал погоны с полицейского в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:25
Снесенная по иску прокурора шашлычная «воскресла» в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:36
Колесо обозрения в Волжском и еще 19 аттракционов выставили на торгиСмотреть фотографии
16:53
Волгоградцы могут столкнуться с проблемами при входе на ГосуслугиСмотреть фотографии
16:43
Столовые волгоградских школ украсили плакатами со словами благодарности поварамСмотреть фотографии
15:51
В Волгоградской области экодобровольцы высадили 42 000 деревьевСмотреть фотографии
15:01
На площадке размещения промышленных отходов ВТЗ развивают уникальный для России проектСмотреть фотографии
14:42
Зам управляющего «Покупочки» под Волгоградом восемь раз обокрал магазинСмотреть фотографии
13:56
«Интересно в контексте Госсовета». Эксперты о визитах в Волгоград чиновников из Москвы и развитии транспортаСмотреть фотографии
13:00
В городах России проведут военно-патриотические шоу с показом боевой техникиСмотреть фотографии
12:38
Губернатор Бочаров и начальник ПривЖД Альмеев подписали соглашениеСмотреть фотографии
12:03
В поселке под Волгоградом ревнивица убила кочергой любовникаСмотреть фотографии
11:07
Честное слово – они поехали! Волгоградцы пропустили запуск скоростного трамваяСмотреть фотографииCмотреть видео
10:04
В Волгоградской области ГАЗ в станице задавил 60-летнего рабочегоСмотреть фотографии
09:51
В Волгограде нашли пропавшего 8 октября в Жилгородке охранникаСмотреть фотографии
09:47
ФСБ задержала возле Волжской ГЭС троих мужчин с подводным снаряжениемСмотреть фотографииCмотреть видео
09:17
«Отстреливался до последнего»: в Волгограде назовут улицу в честь Героя России Дениса ЗоринаСмотреть фотографии
08:55
Банк Уралсиб увеличил объемы кредитования малого бизнеса на 35%Смотреть фотографии
 