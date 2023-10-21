Компания молодежи попала в ДТП под Волгоградом, есть пострадавшие

Три человека, по предварительным данным, пострадали этой ночью в результате дорожной аварии в городе Михайловка Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГБУЗ «Клиническая станция скорой медицинской помощи», вызов о ДТП на улице Пирогова поступил около полуночи.





- Недалеко от роддома произошло столкновение двух автомобилей, - рассказали медики.

Пострадал 19-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» и его пассажирки – две 18-летние девушки.





- Молодой человек от помощи и осмотра отказался, девушки доставлены в Михайловскую ЦРБ, - рассказали в ГБУЗ.

Фото: ГБУЗ «КССМП»